Özyiğit: “Eğitimdeki tablo üzüntü vericidir”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, yeni eğitim yılının başlamasının üzerinden bir haftadan fazla zaman geçmesine rağmen, ülke genelinde olduğu gibi, İskele bölgesindeki birçok okulun da sorunlarla açıldığını belirterek, Eğitim Bakanlığı'nın iş bilmezliğinin ve sorumsuzluğunun faturasını yine öğrenci ile öğretmenlerin ödemekte olduğunu vurguladı.

Okullarda halen müdür, sınıf öğretmeni, branş öğretmeni ve hademe eksiği olduğunu, öğretmen eksikliği nedeniyle ana sınıf ve 4 yaş sınıflarının açılamadığını, bazı sınıfların ise birleştirilmek zorunda kalındığını belirten Özyiğit, "Ortadaki tablo eğitim adına gerçekten üzüntü vericidir. Yaz dönemi boyunca görevlerini yerine getirmeyen Eğitim Bakanlığı sınıfta kalmıştır" dedi. Özyiğit, yıllarını bu mesleğe adamış biri olarak, eğitimin içinde bulunduğu kötü durumdan ciddi anlamda rahatsızlık duyduğunu belirtti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Milletvekili Hüseyin Angolemli ile İskele İlçe Başkanı Cemaliye Soğancı'da oluşan TDP heyeti sırasıyla Yedikonuk, Kumyalı ve Ziyamet İlkokullarını ziyaret ederek, okul yetkililerinden yaşanan sorunlara yönelik bilgi aldı, sorunları yerinde gözlemledi.

“Öğretmen yok, öğrenciler evlerde"

Özyiğit, 81 öğrencisi bulunan Yedikonuk İlkokulu'nda 3 sınıf öğretmeni eksikliği olduğunu, bu nedenle 4 yaş ve ana sınıf öğrencilerinin kayıt yaptırmalarına rağmen okula gidemediğini, branş öğretmenlerinin ise mecburiyetten sınıf öğretmenliği yaptığını, 55 öğrencisi bulunan Kumyalı İlkokulu'nda ise hiç branş öğretmeni olmadığını, 4 yaş ile ana sınıfın, 2. sınıf ile de 3. sınıfların birleştirilmek zorunda kalındığını kaydetti. Ziyamet İlkokulu'nda ise geçen yıla göre öğrenci sayısı artmasına rağmen, öğretmen sayısının azaldığını, görevlendirmeler nedeniyle de öğretmen sıkıntısı yaşandığını, 4 yaş sınıfının açılamadığını belirten Özyiğit, bu sorunların yanı sıra okul servislerinde de sıkıntılar olduğunu öğrendiklerini,ihtiyaç olmayan bölgelere fazladan servis verilirken, ihtiyaç olan yerlere yeterli servis sağlanmadığını kaydetti.

Özyiğit, bölge okullarında hizmet veren öğretmenlerin kullanımına verilmesi gereken lojmanlarda da çok ciddi sorunlar olduğunu kaydetti.

"Bakanlık 3 ay yattı"

Öğretmen nakillerinin her yıl 1-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştiğini ve ihtiyaç duyulacak öğretmen sayısının ortaya çıktığını, ancak görevini yerine getirmeyen Bakanlığın göz göre göre kaosa zemin hazırladığını belirten Özyiğit, “Nakiller zamanında olacak, Maliye de kadroları zamanında verecek. Bu iş bir bütündür" ifadelerini kullandı.

Eğitimde mart ve nisan aylarının sorunların tespiti için önemli olduğuna, bu aylarda sorunlar tespit edilip mayıs ayına kadar ihale süreci yapılması ve tadilatlar ile tamiratların yaz aylarında yapılması gerektiğini belirten Özyiğit, 3 ay boyunca yatan Eğitim Bakanlığının sorumluluğunu yerine getirmemesi nedeniyle bazı okullarda halen tadilatların sürdüğünü, bunun da hem öğrenciler hem de öğretmen ve çalışanlar açısından ciddi bir tehlike oluşturduğunu kaydetti.

Yaz dönemi öncesi ihaleye çıkması gereken Eğitim Bakanlığının bazı yerlerde Eylül ayında ihaleye çıktığını belirten Özyiğit, yaşananların kabul edilebilir bir durum olmadığını kaydetti ve "Çocuklarımızın ve öğretmenlerin günahı ne diye sordu?"

“Yapılması gereken…”

Eğitim Bakanlığı ile Hükümetin İskele bölgesi ve kırsal kesimler başta olmak üzere, devlet okullarına gereken ilgiyi göstermesi gerektiğini kaydeden Özyiğit, Eğitim Sistemi’nin tüm tarafların katılımı ile masaya yatırılarak, ülke gerçekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı.