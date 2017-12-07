Özyiğit, CHP heyetini kabul etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit Türkiye ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir heyeti kabul ederek görüştü.

TDP Genel Sekreteri Asım İdris ile TDP Milletvekili Zeki Çeler'in de hazır bulunduğu görüşmede, CHP’den İstanbul milletvekili ve Dışişleri Komisyonu üyesi Oğuz Kaan Salıcı ile Çanakkale milletvekili Bülent Öz yer aldı.

TDP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ve yaklaşık bir saat süren görüşmede, gündemdeki konulara yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.