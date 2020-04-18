“Özveri ile çalıştık, emeğimiz hiçe sayıldı”

Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Müdürü Çiğeltem Yıldırım Arifoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Covid-19 hastalığı ile mücadele eden öğretmen meslektaşına yapılan yorumları kınadı. Arifoğlu, bazı basın kurumlarına da eleştiride bulunarak, bulaşla ilgili yazılanların doğru olmadığını savundu.

Arifoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“BİZ ÖĞRETMENİZ

Öğretmen, kendini geliştiren, ARAŞTIRAN, topluma örnek, öğrenciye rehber olandır.

Dünyayı saran salgın hastalık döneminde de öğretmenlerim ve ben kendi imkanlarımızla topluma, özellikle de sağlık çalışanlarına nasıl yardımcı olabiliriz diye kafa yorduk. Okul imkanları içinde 3D yazıcı olması bizim için bir avantajdı. Fakat bu teknolojinin hayatımızda daha yeni olması ve daha önce maske üretimi yapmadığımızdan, nasıl yapabiliriz diye ARAŞTIRDIK, yurtdışında yapılan çalışmalara ulaştık. Bu konu ile ilgili öğretmenimiz denemelerini yapıp Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile iletişime geçtik. Mesleki Teknik Öğretim Daire Müdürümüz ile birlikte bu konuda desteğe hazır olduğumuzu duyurduk. Bir siper maskenin yapım süresi 2 saat 15 dakika sürüyordu. İlgili öğretmenim yine ARAŞTIRDI, kendini geliştirdi ve 1 saat 15 dakikada üretilebilen daha farklı tasarıma geçtik. Fakat bu süre de sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yeterli gelmemişti. Öğretmenlerimiz yine yılmadan ARAŞTIRDI ve daha farklı malzemelerle elde üretilebilen, kullanımda buğulanmanın en aza ineceği modeli tasarlayıp daha hızlı üretime başladık.

Üretim modelleri belirlendikten sonra okul içi atölyemiz için ulaşabildiğimiz yetkili kurumlardan nasıl hijyen sağlayabiliriz konusunda ARAŞTIRDIK. Hijyen konusunda ise çalışma masalarına, doktorların kullandığı muayene masa örtüsü, kendimize ameliyat önlüğü, maske ve eldiven tedarik ettik. Ortamın ilaçlanması için Lefkoşa Türk Belediyesi’nden bilgi ve destek aldık. Maskelerin hijyeni için doktorlarla temasa geçip siper dezenfektesi için çamaşır suyu kullanılan karışım ölçülerini öğrendik. Sonra Kovit-19 virüsünün yaşam alanlarını ve sürelerini ARAŞTIRDIK. Gelen malzemeyi bir gün binanın girişinde beklettik. Üretim sırasında çamaşır suyu ile malzemeleri, hijyenik el koruyucuları ile sürekli eldivenli ellerimizi temiz tuttuk. Üretilen maskeleri en az bir gün başka bir odada bekletmeden kurumlara vermedik. Biz ARAŞTIRDIK ve elimizden gelen hijyeni göstererek 15 gündür büyük motivasyon ve özveri ile çalışıyorduk. Şuan hastanede yatan ilgili öğretmenimin önerisi ile 16 Nisan Perşembe günü kendi isteğimiz ile Doktorlarımızdan test talebinde bulunduk ve ilk test yapan öğretmenim maalesef pozitif çıktı. Geriye kalan 7 kişinin sonucu NEGATİF ÇIKTI. Toplam 8 kişi okulda görev yapıyorduk fakat sosyal mesafeyi korumak adına günde 3-4 kişilik gruplar halinde çalıştık. Pozitif olan öğretmenimiz 15 gündür her grupla büyük bir özveri ile kesintisiz çalışmış fakat atölyede gösterilen titizlikten dolayı hiç bir bulaş olmamıştır. Ayrıca temasta bulunduğumuz Daire Müdürümüz, Bakanlık Müsteşarımız ve bize sürekli malzeme taşıyan Bakanlık çalışanımız da negatif sonuç almıştır.

Kendimizi ve ailemizi riske atarak üretmek, ülkemize bu zor zamanda faydalı olmak ve topluma ve öğrencilerimize örnek olmak adına büyük bir özveri ile çalıştık. Üretmek için, doğru örnek olmak için ARAŞTIRDIK, ve sosyal sorumluluk olarak ihtiyaç duyan sağlık çalışanlarına ve kurumlara maske ürettik. Kendi inisiyatifimizle sizleri korumak adına test yaptırdık ve…

Hiç ARAŞTIRMA yapmadan sosyal medyada bu emeği ve bilgi ile üretilen maskeleri hiçe sayarak, yazısını hazırlayan basın mensupları ve bireyler, demek ki size ARAŞTIRMA konusunda hiç örnek olamamışız!

Keşke çalışma ortamının hijyeni için kimlerle temas ettiğimizi, dağıtım ile ilgili kurumlarla nasıl iletişime geçtiğimizi ve dağıtımı nasıl yaptığımızı, emek veren öğretmenlerin hijyen ve sosyal mesafeye nasıl büyük bir titizlikle uyduklarını ARAŞTIRSAYDINIZ! Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olunmaz.

Hastanede yatan öğretmenime de özverili çalışmasından dolayı bir kez daha teşekkür eder, sağlığına kavuşması için acil şifalar dilerim.”