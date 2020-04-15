Özuslu: "Hem basılı gazete hem de radyo-TV çalışanları destek kapsamında"

Bakanlar Kurulu sonrası açıklama yapan Özersay, özele desteğin medyayı da kapsayacağını ifade etti. Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu desteğin hem basılı hem de radyo-TV çalışanları için olacağını açıkladı.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanı Sami Özuslu'nun açıklaması şöyle:

"Hükümet, basın emekçilerini de destek kapsamına almıştır. Az önce Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ile görüştüm, hem yazılı basın hem de radyo ve TV çalışanlarının 1500 TL destek alacaklarını söyledi.

Diğer birçok mağdur kesimle birlikte kamu görevi yapan basın emekçilerimizin de 'akmazsa damlar' katkı kapsamına alınması, basın örgütlerinin, yayın kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve toplumun haklı tepkilerinin sonucudur.

Çok ciddi sorunlar yaratacağı aşikar olan bu yanlıştan dönülmesi sürecine katkı koyan herkese teşekkürler.

Birlikte mücadeleye devam."