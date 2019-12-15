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  3. Özuslu: “Daha güçlü, daha özgür, daha etik bir basın hedefliyoruz”
Özuslu: “Daha güçlü, daha özgür, daha etik bir basın hedefliyoruz”

Özuslu: “Daha güçlü, daha özgür, daha etik bir basın hedefliyoruz”

Kıbrıs Türk basın camiasının emekçileri,  yeni yıl öncesi bir araya gelerek stres attı.  

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Kıbrıs Türk basın camiasının emekçileri,  yeni yıl öncesi bir araya gelerek stres attı.  

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği'nin yeni yıl balosu, birlik lokalindeki Paradise Park'ta önceki akşam  gerçekleştirildi. Baloya medyada farklı sektör temsilcilerinin yanı sıra, birlik üyeleri ve aileleri ile güneyden Kıbrıs Rum Gazeteciler Sendikasını temsilen bir heyet katıldı.

KTGB Başkanı Sami Özuslu, birliğin kurumsal yapısının gelişmesi için AB desteği ile yapılan çalışmaları anlattı. Özuslu, basın açısından zor bir yılın geride kaldığını belirterek gazetecilerin yeni yılda daha güzel haberlere imza atmasını diledi.

AB projesi çerçevesinde Kıbrıs Türk basını için strateji planı hazırlanacağını anlatan Özuslu, daha güçlü, daha özgür, daha etik bir basın hedeflediklerini belirtti.

Baloda kura çekilişi ile kıymetli hediyeler de dağıtıldı.  Gazeteciler gecede Grup Vizyon'un müzikleriyle eğlendi.

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