Öztürk derin komada
Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren 47 yaşındaki Celal Öztürk’ün yaşam mücadelesi sürüyor, durumu ağır…
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Yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren 47 yaşındaki Celal Öztürk’ün yaşam mücadelesi sürüyor, durumu ağır…
Ağustos ayının ilk günlerinde beyin kanaması geçiren 47 yaşındaki öğretmen Celal Öztürk’ün tedavisi Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım servisinde devam ediyor.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sonuç Büyük’ten alınan bilgiye göre Öztürk’ün durumu ağır, derin koma halinde, hayati tehlikesi sürüyor.
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Etiketler : Celal Öztürk, sağlık
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