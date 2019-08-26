Öztürk bugün son yolculuğuna uğurlanıyor

Devrim DEMİR

Ağustos ayı başında yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren ve tedavi gördüğü Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde hafta sonu hayatını kaybeden Celal Öztürk’ün organları iki kişine umut oldu.

YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim yardımcısı Doktor Hasan Birtan, ÖZtürk’ün ailesinin organ naklinin onaylanmasının ardından alınan böbreklerinin iki kişine hayat verdiğini söyledi.

Uzun süredir böbrek nakli bekleyen iki kişi, hafta sonu Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde gerçekleşen ameliyatlarla, Öztürk’ün böbrekleri ile yeniden hayat buldu.

Bugün defnediliyor

Lefkoşa Türk Lisesi’nde öğretmenlik yapan Öztürk’ün zamansız ölümü başta ailesini, sevenlerini, meslektaşlarını ve öğrencilerini yasa boğdu.

1 çocuk babası Celal Öztürk, bugün Mağusa Lala Mustafa Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

İki hafta direnebildi

Ağustos ayı başlarında yüksek tansiyona bağlı beyin kanaması geçiren ve yoğun bakımda iki hafta mücadele veren Celal Öztürk’ün beyin ölümü 24 Ağustos tarihinde gerçekleşmişti.