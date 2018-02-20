Öztoprak: “Birlikte önemli projelere imza atacağız”

Uluslararası Final Üniversitesi ile Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden Fırat Üniversitesi arasında eğitim – öğretim ve proje alanlarında işbirliği protokolü imzalandı. İki üniversite arasında gerçekleştirilen protokol öğrencilerin eğitim ve araştırma amaçlı değişimi, karşılıklı kısa dönem programlar, öğretim ve araştırma için akademik personel değişimi yanında araştrıma projeleri ve yayınlarda işbirliği, ortak seminerler, konferanslar, diğer bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi ve ortak kültürel etkinlikler düzenlenmesini içeriyor. Protokolün imzalanması amacıyla KKTC’nde bulunan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Uluslararası Final Üniversitesi kampüsünü de gezme olanağı buldu. Uluslararası Final Üniversitesi’nde gerçekleştirilen imza töreni Uluslararası Filan Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili İbrahim Taşel, Rektör Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak ile Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Rektör Yardımcısı Halil Hasar ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bulut’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Demirdağ: “Kalite konusunda hassasiyeti gözlemledik”

Protokole iki üniversitenin rektörleri imza koydu. İmza töreninde konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Uluslararası Final Üniversitesi’nin kısa sürede önemli bir yol kat ettiğini görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Üniversitenin, Final markasına yakışır kalitede bir üniversite olduğunu gözlemlediğini dile getiren Demirdağ, üniversitenin gerek öğrencilerin gerekse öğretim elemanları düşünülerek tasarlanmış olduğunu belirtti. Ticari kaygıları ön plana almayarak, her şeyin en iyisi ve en kalitelisini yapma anlayışında olan Final kurumlarının üniversitesinde de kalite konusunda hassasiyet gösterdiğini gözlemlemekten memnuniyet duyduğunu kaydetti. Rektör Demirdağ da, iki üniversite arasında imzalanan protokole de değinerek, eğitim – öğretim ve proje çalışmalarının geliştirilmesi amacıyla imzalanan protokol çerçevesinde önemli çalışmalar yapılacağına inanç belirtti.

Öztoprak: “Birlikte önemli projelere imza atacağız”

Uluslararası Final Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Öztoprak’da Fırat Üniversitesi Rektörü Demirdağ, Rektör Yardımcısı Hasar ve Öğretim Üyesi Bulut’u üniversitelerinde görmekten duydukları mutluluğu dile getirdi. Öztoprak, 1967 yılında Elazığ’da kurulan, köklü bir geçmişe sahip Fırat Üniversitesi’nin, Türkiye’nin en büyük üniversitelerinden biri olduğunu ve 50 Bin’e yakın öğrenci sayısıyla eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü belirterek, böylesine bir üniversiteyle işbirliği yapmanın kendilerini gururlandırdığını dile getirdi. Öztoprak, Fırat Üniversitesi’nin deneyimlerinden muhakkak yararlanacaklarını ifade etti. Öztoprak, dünyanın çeşitli ülkelerinden üniversitelerle yapılan işbirliklerinin karşılıklı olarak fayda ürettiğine de dikkat çekerek, Fırat Üniversitesi ile de önemli projelere birlikte imza atacaklarına inanç belirtti. Öztoprak, protokolün hayırlı olmasını diledi.