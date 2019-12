Özsusuzlu: “Ürün ve hizmetlerde yenilikçiliği önemsemeyi sürdürüyoruz”

Limasol Türk Kooperatif Bankası Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Özsusuzlu bankanın vizyon, misyon ve yeni yıl hedeflerini basınla paylaştı. Özsusuzlu’nun yönelttiğimiz sorulara yanıtları şöyle:

“Limasol Bankası hakkında kısa bir bilgi alabilir miyiz?”

Limasol Bankası 1939 yılından bu yana ülkemize hizmet verip istihdam sağlayan köklü bir kuruluştur. Vizyonumuz ‘KKTC’nin tartışmasız finans lideri olmak’tır. Vizyonumuzu misyonumuzla birleştirerek müşterilerimize her zaman en iyi hizmet vermek için 15 Şubemiz ve 270’i aşkın dinamik, güler yüzlü, tecrübe sahibi personelimiz ile canla başla çalışmaktayız.

Bankanızın hizmetleri, hizmet kalitesi ve Müşteri memnuniyeti politikasından bahseder misiniz?

Bankamız her zaman müşteri odaklı çalışarak; müşterilerinin gereksinimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler ve iştirakler gerçekleştirmiş olup, her türlü Bankacılık - Sigortacılık hizmetlerini, müşterilerimizi işimizin merkezine yerleştiren anlayışımızla harmanlayarak sunmaktadır. Kurumumuzun ve müşterilerimizin, her şeyin en iyisine layık olduğuna inanmakta olan Bankamız, mükemmel hizmetler sunabilmek ve içinde yaşadığımız toplumla birlikte büyüyebilmek için her zaman çağdaş hizmetleri takip ederek, müşteri memnuniyetini ön planda tutarak çalışmayı ilke edinmiştir. Müşterilerimizin beklentileri ve gereksinimleri doğrultusunda, ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek için müşterilerimiz ve çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızdan aldığımız geri bildirimleri kullanarak ve gereken tüm kaynakları sağlayarak süreçlerimizi sürekli iyileştirerek ilerlemekteyiz. 80 yıllık köklü bir kurum olmamızdan kaynaklanan, yılların bilgi birikimini, deneyimlerini, genç ve dinamik bir kadroyla harmanladığımızda ortaya müşteri odaklı çalışan, ürün çeşitliliğini müşteri talepleri doğrultusunda artıran ve pazarlama faaliyetlerini tabana yayan bir yapı çıkmaktadır. Bankamızın vizyonu “müşteri odaklı” aktif çalışmayı öngörmektedir. Müşterilerin beklentileri ve talepleri birbirinden farklıdır ve bizim için her müşterimiz özeldir. Bankamız müşteri taleplerine karşı standart bankacılık ürünlerinin yanında müşteriye özel tasarlanan ürünler de sunmaktadır.

Bankacılık sektöründe şu an en ihtiyaç duyulan ve avantajlı kampanyalarınızdan bahsedebilir misiniz?

Müşterilerimizin ihtiyaçları sektöre nasıl yön vermemizi belirleyen en önemli unsurdur. Şu an en fazla rağbet gören kampanyalarımız Konut Kredisi ve Araç Kredisidir. Konut Kredisinde en ideal ev algısı kişiden kişiye değişmekte ancak kredinin nereden alınacağı en önemli konulardan biri. Bu yüzden Limasol Bankası Müşterilerine sunduğu kolaylıklarla Konut Kredisinde İddialı! Konut sahibi olmayı ya da emlak sektörüne yatırım yapmayı düşünenler için 240 aya varan vade imkanı ile Eşdeğer koçanına, Türk koçanına ve tahsis koçanına gayrimenkulun ekspertiz bedelinin %80’ine kadar kredilendirme imkanı sağlıyoruz. En önemlisi ise; projeler için başvurulduğu gibi ipotek devir harcı ödenmemesi ayrıcalıklı avantajlarımızın başında yeralmaktadır.

Yeni araç almak isteyen ya da aracını yenilemek isteyenler için kaçırılmaz fırsatlar sunuyoruz!

Bankamız araç almak veya aracını değiştirmek isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. 72 aya kadar vade fırsatı sunarak; kolayca herkesin araç sahibi olması için imkan sağlıyor. 0 KM ve 2. El araçların % 75’ine kadar kredilendirme imkanı sağlayan bankamız, bu kredi ürünüyle büyük ilgi görüyor. Müşterilerimizin en büyük hayallerinin gerçekleşmesindeki desteğimizden dolayı bizler de haklı gururunu yaşamaktayız.

Son Olarak Bankanızın KKTC ekonomisine katkılarını özetle anlatabilir misiniz?

Tasarrufların yatırıma dönüşmesindeki öncü görevini her zaman yürüten bankamız bireysel müşterilerimize yönelik olarak rekabetçi fiyatlar ve 10 yılı aşkın vadeler temelinde oluşturulan kredi ürünlerimiz yanında, proje kredileri, faiz destekli krediler, işletme kredileri ve her türlü bankacılık hizmetlerimiz ile Kurumsal Müşterilerimize hizmet sunmakta ve her kesime ihtiyaç duydukları ekonomik desteği sağlamaktayız. Hazine ürünlerimiz ile gerek bireysel gerekse de kurumsal müşterilerimize para piyasalarına kolay erişim imkanı sağlamaktayız. Diğer taraftan bankamız en baştan itibaren gayrimenkul ipotek tesisinde, sadece Türk koçanı ile sınırlı kalmayan yaklaşımını sürdürmüş ve gerek eşdeğer koçan gerekse de tahsis koçanlarına bağlı kredi imkanlarını devam ettirmektedir. Dolayısıyla Bankamız KKTC ekonomisinin kalkınmasındaki görev ve sorumluluklarının gereklerini özenle yerine getirmeye çalışmaktadır.”

Öncelikle Abdullah Özsusuzlu Kimdir?

13.03.1963 yılında Yalova (Piskobu’da) doğdu. A.Ö.F. İşletme Bölümü mezunu olup 1987 yılında göreve başladığı bankacılık sektöründe yaklaşık 30 yılı aşkın süredir hizmet veriyor. 2003 Kasım ayında göreve başladığı Limasol Bankası’nda Girne Çarşı Şube Müdürü ve Kredi Kontrol Müdürlüğü görevlerini yürüttükten sonra 2007 yılında Genel Müdür Yardımcısı mevkisine atandı. Bankacılık sektörü yanısıra; 2006 - 2008 yıllarında Kıbrıs Türk Futbol Hakemler Derneği Başkanlığı’nı yürüttü. Girne’de ikamet etmekte olup; evli ve iki çocuk babasıdır.