Osman Özpaşa, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen Çocukları Koruma Çalıştayı’na (Safeguarding Children Workshop) davet edildi. Çocuklarla ve gençlerle çalışan herkes için bu çalıştay, futbol güvenliğini sağlamaya odaklanmaktadır. Çalıştay dahilinde Özpaşa, futbolun iş gücünü, çocukları ve gençleri korumak için en iyi hangi uygulamalarla teşvik edileceği üzerine çalışacak. Adaylar, kötüye kullanım belirtilerini ve semptomlarını tanımayı öğrenecekler ve bu endişelerle ilgili korkuları anlayacaklardır. Özpaşa, Londra’da futbol liglerinin devre arasına girmesiyle birlikte aldığı davetin gururunu yaşıyor.