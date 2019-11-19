Özpaşa: “Başarının yolu kitap okumaktan geçer”

Serkan SOYALAN

Futbol sahalarımızın başarılı hakemlerinden biri olan ve kariyerine birçok başarılı müsabakayı sığdıran Osman Özpaşa ile spordan yaşama uzanan güzel bir sohbet gerçekleştirdik.

Genç yeteneklere “önlerine mutlak hedefler koysunlar” diye öğütlerde bulunan Beden Eğitimi Öğretmeni de olan Özpaşa, tüm zorlukları aşmanın yolunun kitap okumadan geçtiğini de söyledi.

Biz sizleri futbol maçlarından tanıyoruz. Okuyucularımıza kendinizi tanıtmanızı istesek, nasıl anlatırsınız?

Kısaca kendimi tanıtacak olursam, 11 yıldan beri Beden Eğitimi Öğretmenliği, 19 yıldan beri de futbol hakemliği yapmaktayım. Değerli okuyucularımız her ne kadar beni futbol hakemi olarak tanısalar da benim mesleğim öğretmenlik ve işimi severek yapıyorum.

Sporumuzun dışa açılamıyor olması, sizleri olumsuz yönde etkiliyor mu?

Kesinlikle olumsuz olarak etkiliyor. Kendimi yakın hedeflerle motive etmeye çalışsam da dışa açılımın olmaması daha büyük hedef koymamıza neden oluyor.

Gerçekçi hedef; CONIFA

Önünüzdeki hedefleriniz nelerdir?

Az önce bahsettiğim gibi yurt dışına açılım olmaması kendimize koyacağımız gerçekçi hedefleri büyük oranda etkiliyor. CONIFA turnuvalarında ülkemizi teslim etmek aslında gerçekçi hedeflerimiz arasında olması gerektiğine inanıyorum. Bu organizasyonları gerçek anlamda en büyük hedef olarak gösterebilirim.

Ülkemiz siyasetçilerinin spora bakış açılarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir spor politikamızın olmaması büyük bir eksiklik değil midir?

Ülkemizde her alanda çok yetenekli sporcular var. Bunun yanında tüm bireyler de eşit eğitim haklarına sahiptir. Sürdürülebilir Spor Politikası oluşturulmalıdır. Bunun ülkemizde olmamasını büyük bir eksiklik olarak değerlendiriyorum.

Hakemlik zor bir meslektir. Siz bu işin zorluklarını nasıl hissediyorsunuz?

Aslında ilk başlarda zorluklarla baş etmek daha zordu. Bu zorlukları aşmanın bilimsel yollarını öğrenerek kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Zihinsel çalışmalar yapıyorum. Birçok zorluğu aşmanın yolu bence çok kitap okumaktan geçiyor. Futbol Hakemliğinin fiziksel yeterlilik ve tecrübe ile birlikte, güçlü bir zihinsel hazırlık süreci olduğunu düşünüyorum.

Küçük yaşlarda büyük hedefler

Spor alanında unutamadığınız bir anınızı anlatmak istesek, neler söylersiniz?

On binlerce seyirci arasında final karşılaşmasını yönettiğim Abkazya’da düzenlenen CONIFA 2016 finali ve finale giden süreç, en büyük anımdır.

Spora yeni başlayan gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Kendilerine yetenekleri doğrultusunda bir alan seçerek daha küçük yaşlardan büyük hedefler koysunlar ve bu hedefler uğrunda çok çalışsınlar. Koyacakları hedeflere yaklaşmak bile çok keyifli olacaktır.

Okuyucularımıza son olarak neler söylemek istersiniz?

Futbolumuzun aslında en sessiz kesimine söz hakkı verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgi temelinde spor kültürümüzü geliştirerek çok daha iyi yerlere varacağımıza inanıyorum. İnanacağım.