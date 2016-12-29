Özok Grup bünyesinde başlayan “2017’de Keyfim Yerinde” kampanyası oldukça yoğun ilgi gördü. Her hafta çekilişle iki kişiye ‘32” LED TV’ veren kampanyada, üçüncü hafta çekilişi geçtiğimiz gün Vestel Hamitköy Mağazası’nda noter huzurunda gerçekleşti.

Önceki gün noter huzurunda yapılan çekilişte Tahir Sinekçi ve Ahmet Erensoy, Vestel ‘32” LED TV’ kazandı

ANINDA SÜRPRİZ HEDİYELER

Yeni yıla gireceğimiz bu son günlerde “2017’de Keyfim Yerinde” sloganıyla ilklere imza atan Özok Group, bir çok avantajlı kampanyayla da müşterilere inanılmaz fırsatlar sunmaya devam ediyor.

‘Vestel 32” LED TV’ kampanyasının yanı sıra müşterilere alışveriş sonrası hediyeler vererek sürprizler yapan Özok Mobilya, iddialı yeni yıl kampanyalarını sürdürüyor.

SÜRPRİZ KAMPANYALAR KAPIDA

Devam eden kampanyaların yanı sıra, oldukça iddialı süpriz hazırlıklar içerisinde olan Özok Group, ayrıca ‘Yeni Yıl Öncesi Vestel Teknolojisi’ Kampanyası ile Vestel ürünlerinde yüzde 70’lere varan indirimlerle de müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

‘32” LED TV KAMPANYASI’

3000 TL ve üzeri alışverişlerde verilecek bilet ile çekilişe girme hakkına sahip olacak olan talihliler, her hafta ‘32” LED TV’ kazanma şansı yakalayacak. Kampanya 31 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecek.