“2017’de Keyfim Yerinde” kampanyası dahilindeher hafta iki kişi ‘Vestel 32” LED TV’ kazanmayadevam ediyor. Cumartesi dördüncü ve beşinci haftaçekilişi bir arada gerçekleşirken, çekilişte yine yüzlergüldü. Geçtiğimiz cumartesi yılbaşı gününe denkgelmesinden dolayı bu hafta 2 çekiliş bir aradayapıldı ve Noter huzurunda yapılan çekilişte tam 4 talihli televizyon sahibi oldu. Talihliler OrhanAvcanok, Ömer Behlül, Halide Kıvanç ve DoğankentConstruction Ltd.

Özok Grup bünyesinde başlayan “2017’de KeyfimYerinde” kampanyası yoğun ilgi görmeye devam ediyor.Her hafta çekilişle iki kişiye ‘32” LED TV’ verenkampanyada, dördüncü ve beşinci hafta çekilişigeçtiğimiz gün Vestel Hamitköy Mağaza’da noterhuzurunda gerçekleşti.

5 HAFTA, 10 HEDİYE

Geçtiğimiz haftalarda yapılan çekilişlerde ise Sting Esellstad, Ahmet Dinçer, Orhan Beyan Gür, İbrahim Esendağlı, Tahir Sinekçi ve Ahmet Erensoy ‘Vestel 32” LED TV’ye sahip olmuşlardı.

YENİ YIL KAMPANYALARI DEVAM EDİYOR

“2017’de Keyfim Yerinde” sloganıyla ilklere imza atanÖzok Group, yeni yıl kampanyalarını sürdürmeye devamediyor. Ve daha bir çok avantajlı kampanyayla da müşterilere inanılmaz fırsatlar sunuyor.

‘Vestel 32” LED TV’ kampanyasının yanı sıramüşterilere alışveriş sonrası hediyeler vererek sürprizleryapan Özok Mobilya, iddialı yeni yıl kampanyalarınısürdürüyor.

SÜRPRİZ KAMPANYALAR KAPIDA

Devam eden kampanyaların yanı sıra, oldukça iddialısüpriz hazırlıklar içerisinde olan Özok Group, ayrıca‘Yeni Yıl Öncesi Vestel Teknolojisi’ Kampanyası ileVestel ürünlerinde yüzde 70’lere varan indirimlerle de müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

‘32” LED TV KAMPANYASI’

3000 TL ve üzeri alışverişlerde verilecek bilet ileçekilişe girme hakkına sahip olacak olan talihliler, her hafta ‘32” LED TV’ kazanma şansı yakalayacak. Kampanya 31 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecek.

EVİNİZ İÇİN HER ŞEY

Özok Group’u Kuzey Kıbrıs’ta diğer işletmelerdenayıran en büyük ayrıcalık, yaşam alanınız için ihtiyaçduyabileceğiniz mobilya, beyaz eşya, küçük ev aletlerizüccaciye çeyiz setleri ve tekstilin yanı sıra tümkesimlere hitap eden çok alternatifli uygun fiyat ve kampanyalarla dünya markası araçlara olma şansınıvermesidir. Müşteri memnuniyeti için kurumsal hizmet, tüm grup çapında çağdaş anlayış içerisindeverilmektedir.