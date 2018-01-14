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Özner Kıvılcım Kıbrıs genelinde en yüksek puanı aldı

Özner Kıvılcım Kıbrıs genelinde en yüksek puanı aldı

Yakın Doğu Koleji (YDK) öğrencisi Özten Kıvılcım’ın 10. sınıfta girdiği IGCSE Sosyoloji sınavından Kıbrıs genelinde en yüksek puan olan  A* aldığı  kaydedildi.

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Yakın Doğu Koleji (YDK) öğrencisi Özten Kıvılcım’ın 10. sınıfta girdiği IGCSE Sosyoloji sınavından Kıbrıs genelinde en yüksek puan olan  A* aldığı  kaydedildi.

YDK tarafından yapılan açıklamaya göre Kıvılcım, Kıbrıs'ın güneyinde yarın Outstanding Cambridge LearnerAwardsCeremony (Önde Gelen Cambridge Öğrenci Ödülleri Töreni) ile başarı belgesini alacak ve Cambridge Assessment International Education tarafından ödüllendirilecek.

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