Özner Kıvılcım Kıbrıs genelinde en yüksek puanı aldı
Yakın Doğu Koleji (YDK) öğrencisi Özten Kıvılcım’ın 10. sınıfta girdiği IGCSE Sosyoloji sınavından Kıbrıs genelinde en yüksek puan olan A* aldığı kaydedildi.
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Yakın Doğu Koleji (YDK) öğrencisi Özten Kıvılcım’ın 10. sınıfta girdiği IGCSE Sosyoloji sınavından Kıbrıs genelinde en yüksek puan olan A* aldığı kaydedildi.
YDK tarafından yapılan açıklamaya göre Kıvılcım, Kıbrıs'ın güneyinde yarın Outstanding Cambridge LearnerAwardsCeremony (Önde Gelen Cambridge Öğrenci Ödülleri Töreni) ile başarı belgesini alacak ve Cambridge Assessment International Education tarafından ödüllendirilecek.
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Etiketler : Özner Kıvılcım , sınav
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