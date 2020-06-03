Başbakan Ersin Tatar, pandemi döneminde özel uçağıyla Türkiye’ye hasta taşıyan ve tıbbi malzeme getiren İktisat Bank'ın sahibi, pilot Mete Özmerter’e teşekkür mektubu ve plaket takdim etti.

Başbakan Ersin Tatar, Özmerter’in gösterdiği özveri ve fedakarlığı takdirle izlediklerini söyleyerek, teşekkür etti.

“Kıbrıs Türk halkının gönlünde taht kurdunuz” diyen Tatar, olağanüstü günlerde tek başına yolculuk yaparak ülkeye tıbbi malzeme getiren ve Türkiye’ye hasta taşıyan Özmerter’in birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sergilediğini kaydetti.

Bu dönemde Kıbrıs Türk halkının mücadele ruhunun canlandığını gözlemlediklerini dile getiren Tatar, sağlık çalışanları, çeşitli kurum ve kuruluşların büyük bir mücadele gerçekleştirdiğini belirtti.

Özmerter: Çalışmaya devam edeceğim

İktisat Bank'ın sahibi, pilot Mete Özmerter de, Başbakan Tatar’a teşekkür etti. Özmerter, birlik, mücadele ve dayanışma ruhunu hissettiğini, perde gerisinde ciddi bir ekip çalışması olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğini söyleyen Özmerter, zorlayıcı ve duygu yüklü bir dönemden geçtiklerini, 30 yıllık meslek hayatı içinde yaptığı en önemli işlerden birini gerçekleştirdiğini belirtti.

KKTC’nin sağlık alanındaki başarısına işaret eden Özmerter, bu başarının önemini vurguladı.