“Özmelin Balım” yasaklandı!

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, “Özmelin Balım” isimli balın sahte çıktığını, piyasadan toplatılıp satışının yasaklandığını, paketlemesini ve dağıtımını yapan işletmelerin faaliyetlerinin de üç ay süreyle askıya alındığını duyurdu.



Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Veteriner Dairesi tarafından market denetimlerinde piyasada bulunan ballarda yapılan tahlil ve kontrollerde 22 Şubat 2018 tarihli Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından imza ile belgelenen Veteriner Mevzuat Kuralı'na uygunsuz bal paketleme faaliyetinde bulunan firmanın ballarına el konularak piyasadan toplatıldı.



Bakanlık tarafından tespit edilen KKTC Besin Maddeleri Tüzüğü’ne uygunsuz ballar toplatıldı.



Veteriner Hizmetleri Yasası çerçevesinde Özmelin Balım’ın paketlemesini yapan Çaluda Gıda Sanayi Ltd. ile pazarlama ve/veya dağıtımını gerçekleştiren Yüksekbaş Gıda Ltd. işletmelerinin söz konusu ürünle ilgili faaliyetleri 3 ay süreyle askıya alındı.