‘Özmeli’ isminin patenti tartışması

Dila ŞİMŞEK

İşletmeci Özkan Deveci, 1999’da Mağusa Terminal’de açtığı ‘Özmeli Kafeterya’ ve sonrasında açtığı mermer dükkanının, 20 senedir bu isimle işletildiğini, birkaç sene önce ortaklık kurup şimdilerde ayrıldığı ortağının ise bu ismin patentini aldığını iddia etti.

YENİDÜZEN’e konuşan Deveci, 1999 yılında ilk işletmesini açacağında, eşi ve kendisinin isimlerinden türettikleri Özmeli ismi ile çalışmaya başladıklarını söyledi, “İsmim Özkan ve eşimin ismi Meliha, isimlerimizi birleştirerek kafeteryamızı, sonrasında ise mermer fabrikamızı açtık. Bu ismin patentini alma ihtiyacı duymadığım için aklıma da gelmemişti” dedi.

Bir buçuk sene önce, kafeteryada çalışan personeli ile ortaklığa karar verdiklerini, ancak işletmenin aynı isimde kalmasına karar verdiklerini ifade eden Deveci, sekiz ay önce yaşadıkları bir tartışmadan dolayı ortaklığı bitirdiklerini ifade etti.

“İsmin ikimize de verilmeyeceği söylendikten sonra eski ortağıma verildiğini öğrendim”

Bu durumdan sonra Şirketler Mukayyitliği ’ne giderek, Özmeli isminin kullanım hakkını almak istediğini belirten Deveci, ortağının kendisinden önce giderek böyle bir talepte bulunduğunu öğrendiğini dile getirdi.

Deveci “Çok şaşırdım ve üzüldüm, çünkü tüm kartlarımda, tüm işimde bu ismi kullanıyorum. Ben de yetkililere elimdeki şirket evrakları ile kanıtlarımı göstererek durumu izah ettim. Ortağımla davalık olduğumuzu da anlattım. Bu şahsın daha önce kafeteryamda çalışan olduğunu gösteren evrakları da sundum. Değerlendireceklerini söyledikten sonra Mukayyitlikten ikimize de bu ismin kullanım izninin verilmeyeceği çünkü benzerlik yaratacağı açıklaması geldi. Bunu kabul etmeme rağmen, birkaç gün sonra öğendim ki, isim hakkı eski ortağıma verilmiş… Bu işte, kanıtlayamasam da yolsuzluk olduğuna inandığım için, hem Mukayyitliğe, hem de eski ortağıma dava açtım” şeklinde konuştu.