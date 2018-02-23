Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, “Özkızılkaya” isimli balın sahte çıktığını, piyasadan toplatılıp imha emri verildiğini, mevzuata uygunsuzluğu tespit edilen işletmenin “aynı suçu tekrarlamasından dolayı” faaliyetlerinin 1 yıl boyunca askıya alındığını duyurdu. Bakanlık söz konusu şirket ile ilgili soruşturma yapılması için polise şikayette bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Veteriner Dairesi tarafından market denetimlerinde piyasada bulunan ballarda yapılan tahlil ve kontrollerde 23 Şubat 2018 tarihli Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından Veteriner Mevzuat Kuralı'na uygunsuz bal paketleme ve pazarlama faaliyetinde bulunan “Özkızılkaya” ballarına el konularak piyasadan toplatıldığı açıklandı.

Veteriner Hizmetleri Yasası çerçevesinde, Özkızılkaya Balında uygunsuzluk, hile ve /veya tağşiş tespit edildiğinden piyasaya sürülmesinin yasaklanarak, toplatılması ve imha emri verildiği bildirildi.

Mevzuata uygunsuzluğu tespit edilen işletmenin “aynı suçu tekrarlamasından dolayı” bal üretimi, paketleme ve pazarlama faaliyetlerinin 1 yıl boyunca askıya alındığı açıklandı.