Özker Hoca unutulmadı

Eğitimci, siyasetçi, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin unutulmaz genel başkanlarından, milletvekilliği yanı sıra Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuş Özker Özgür ve eşi Zehra Özgür şu sıralar Lefkoşa Mezarlığı'nda kabri başında anılıyor.

Özker Özgür’ün oğlu, Maliye eski Bakanı Birikim Özgür anma töreninde kısa bir konuşma yaptı. Özgür söyle konuştu: Zoru seven bir kişiydi... Haysiyete, adalete vurgu yapan yaklaşım içindeydi. Barış olmazsa olmazıydı. Onu anlatmaya kalksak, aksama kadar konuşuruz. Tecrübelerinden yararlanarak geleceğe nasıl yon verebiliriz bunu konuşmalıyız.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan: Özker hoca, kimlik ve varlığın korunmasında onu hatırlamak lazım. Siyasi eşitlik içerisinde federal çözüm istiyordu. Onu anarken, fikirlerini hatırlamakta fayda var. Özelleştirmeye karsıydı...

Özker hocaya borcumuzu, Kıbrıs’ta federal çözüm olduğunda ödemiş olacağız.

İkinci Cumhurbaşkanı Talat: Özker hoca, dostluğu çok iyi bir kişiydi. Sert mücadele adamıydı... Siyasi hayatımız neredeyse beraber geçti. Bütün uğraşı; Kıbrıs Sorununun çözülmesiydi...

Başbakan Tufan Erhürman: Hayatı mücadele ile özdeşleşti... Onun mücadelesi, aslında değişen çok bir şey olmadığını gösterdi. Halen daha barış için mücadele etmeliyiz. Mücadeleleri, evrensel ilkelere ulaşıncaya kadar devam edecek...

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: Özker hoca, içinden çıktığı toplum için mücadele etti. Hiçbir zaman tek bir toplumu değil, bütününü sevdi. İnsan sevgisi olan bir kişiydi. İlk kurucu mecliste kendisiyle mücadele ettik. Yollarımız mücadele anlamında kesişti. Zamansız kaybettik...