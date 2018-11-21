Özker Hoca unutulmadı

Eğitimci, siyasetçi, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin unutulmaz genel başkanlarından, milletvekilliği yanı sıra Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuş Özker Özgür ölümünün 13’üncü yıldönümünde anılacak.

Özker Özgür ve 10'uncu ölüm yıldönümü nedeniyle eşi Zehra Özgür için yarın saat 09.30'da Lefkoşa'daki kabrinde bir anma töreni düzenlenecek.

Saat 19.00’da ise Naci Talat Barış ve Dostluk Evi’nde Eser Öktem Piyano Resitali verilecek.

Ailesi, Özker Özgür ve Zehra Özgür'ün sevgi ve özlemle anılacağı etkinliklere, tüm sevenlerini davet etti.

Özker Özgür kimdir?

1940 yılında Baf’ın Vretça köyünde doğan Özker Özgür, 1961-1975 yılları arasında ortaöğretim okullarında İngilizce öğretmenliği yaptı. Özgür, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı temsilen 1975’te Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclisi’nde görev aldı. 1976-1996 yılları arasında Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin başkanlığı yürüttü.

1993 Erken Genel seçimleri sonrasında DP-CTP hükümetleri döneminde Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu. 1998 yılında Cumhuriyetçi Türk Partisi ile yaşadığı çelişkiler nedeniyle arkadaşlarıyla Yurtsever Birlik Hareketi’ni, ardından da Birleşik Kıbrıs Partisi’ni kurdu.

BABA' davası ve YENİDÜZEN

Özgür, uzun yıllar gazetemiz Yenidüzen'de Bakış adlı köşesinden makaleler yazdı… 16 Aralık 1985’te “Babalar” başlığıyla yayınlanan makalesi nedeniye, dönemin Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş tarafından dava edildi. 1 Mart 1987’de sonuçlanan dava Özker Özgür’ü 200 milyon Türk Lirası tazminat ödemeye mahkum etti, bu kararından dolayı Yenidüzen'in basıldığı matbaaya el koymak amacıyla 14 Ocak 1988’de haciz memurları görevlendirildi. Buna karşılık Yenidüzen emekçileri, CTP sempatizanları ve ilericiler beş gün boyunca matbaa önünde adeta etten duvar ördü, direndi. Yüksek Mahkeme kararı ile icraa kararı son buldu.