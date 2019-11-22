Özker Hoca özlemle

Kıbrıs Türk siyasetine adını "Özker Hoca" olarak yazdıran CTP’nin eski genel başkanlarından, Başbakan Yardımcılığı da yapan milletvekillerinden ve Birleşik Kıbrıs Partisi kurucularından Özker Özgür, 14. ölüm yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Törene, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, siyasiler, aileler, dostları ve sevenleri katıldı.

Özker Özgür ve eşi Zehra Özgür için Lefkoşa Mezarlığı’nda saat 09.30'da başlayan törende Özgür çiftinin kızı Münevver Özgür, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Ersin Tatar ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından Özkür çiftinin mezarlarına karanfil bırakıldı.

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Fotoğraflar Fehime Alasya