“Özgürlüğümü geri istiyorum...”

Akdoğan’daki evinde geçtiğimiz hafta içerisinde 1 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan 49 yaşındaki Alkan Canit isyan etti. Yaklaşık 27 yıl önce İngiltere’de yaşadığı dönemde uyuşturucu kullanmaya başladığını ve evlendikten sonra eşinin teşviki ile tedavi görerek uyuşturucu kullanımı bıraktığını anlatan Canit, yaşadığı ekonomik ve ailevi sorunlar yüzünden yeniden uyuşturucu batağına düştüğünü söyledi. 23 Kasım 2017 tarihinde Akdoğan’daki evinde 1 gr ağrılığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanarak tutuklanan ve mahkeme huzuruna çıkarılarak kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konulup KKTC dışına çıkışı yasaklanan Alkan Canit, Güney Kıbrıs’taki işine devam edip hayatını idame ettirebilmek için kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini geri istiyor.

Canit: “Tedavi gördüm, aylarca içmedim...”

Yaklaşık 27 yıldır Hintkeneviri türü uyuşturucu madde kullandığını belirten Alkan Canit 1997 yılında evlendiğini ve eşinin teşviki ile tedavi olarak uyuşturucu illetinden kurtulup aylarca içmediğini anlattı. “Ben bağımlı değilim istersem yine bırakırım” şeklinde konuşan Canit, yaşadığı ekonomik ve ailevi sorunlar yüzünden uyuşturucu kullanımına yeniden başladığını söyledi. 2014 yılında eşinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendiğini iddia eden Canit, yaşadıklarının kendisini çok yıprattığını ancak her şeyi sineye çekerek eski eşi ile yeniden barışıp 4-5 ay boyunca yine beraber yaşamaya başladıklarını ama tekrar ayrıldıklarını anlattı. 2 çocuğu olduğunu söyleyen Canit, oğlunun kendisi ile kaldığını kızının ise annesi ile beraber giderek annesinin yeni eşi ile ayni evde yaşamaya başladığını ve bu durumu kabullenemediğini dile getirdi.

“Bana komplo kurdular...”

Bir çok sorunla boğuşan 49 yaşındaki Alkan Canit, ilk kez 23 Kasım 2017 tarihinde 1 gr Hintkeneviri tasarruf etmekten dolayı tutuklandığını ifade ederek, çocuklarından koparılmak için eski eşi ve ailesi tarafından komploya kurban gittiğini iddia etti. Canit, daha önce eski eşinin kendisini arayarak beraber yaşadığı kişinin arabasına ve evine uyuşturucu koyacağını ve polise ihbar edeceğini söylediğini bu yüzden isen eski eşi ile birlikte polise giderek tutanak tutturduğunu ileri sürdü. Canit, bu sebepten dolayı 23 Kasım tarihinde komploya kurban gittiğine inandığını söyledi.

Güneydeki işinin başına dönmek istiyor...

Son 15 yıldır güneyde çalıştığını dile getiren Alkan Canit, mahkeme emri ile kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konulduğu için “KKTC” dışına çıkamadığını ve işine gidemediğini söyledi. Teminat değişikliği için avukat tutmaya parası olmadığını da belirten Canit, Başbakan ve Cumhurbaşkanından yardım istiyor. “Ben sadece gidip işlemek için kimlik ve pasaportumu geri istiyorum. Özgürlüğümü geri istiyorum. 1 gram için kaçmam ve bunun güvencesini de veriyorum” diyen Canit, Başbakan ve Cumhurbaşkanı ile görüşmek istiyor.