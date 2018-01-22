Özgürlüğe sahip çıktılar
Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan utanç gününün ardından bu kez “Ülkücü” grubun karşısında özgürlüklere sahip çıkıldı.
A+A-
Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşanan utanç gününün ardından bu kez “Ülkücü” grubun karşısında özgürlüklere sahip çıkıldı. İlerici örgütlerin çağrısı ile Meclis yanında ve Afrika gazetesi önünde toplanan kalabalık bir grup “Kıbrıs’ta barış engellenemez”, “Yaşasın Basın Özgürlüğü”, “Yaşasın Halkların Kardeşliği”, “Afrika Madımak olmayacak” sloganları atıldı. İki grup arasında Çevik Kuvvet görev yaptı. Eylemde TC Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine de sloganlar atıldı. Eylem olaysız tamamlandı.
Bu haber toplam 3731 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
AKINCI'YA DA SALDIRI!Afrika Gazetesi önünde protesto eylemi yapan kitlenin Cumhurbaşkanı Akıncı’yı da protesto ettiği görüntülere yansıdı.