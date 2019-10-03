"Özgürgün'ün raporu Pazartesi görüşülecek"

BRT’de yayınlanan Birinci Boyut’a açıklamada bulunan Meclis Başkanı Teberükken Uluçay, Cumhuriyet Meclisi’nin 7 Ekim Pazartesi günkü birleşiminde UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili raporun görüşüleceğini söyledi.

İşte Meclis Başkanı Uluçay’ın bu yöndeki açıklaması…

“İlk Genel Kurul günümüz Pazartesi 7 Ekim tarihinde gerçekleşecektir. Pazartesi günü gündemimiz yoğun. İki tane yasa tasarımız var. Birinci sırada Kamu sağlık Yasa Tasarısı görüşülecek. Kom iteden oybirliği ile geçmişti. İkinci sırada Dilekçe Komitemizin görüşüp Genel Kurul’a sunduğu raporlar var. Onlar görüşülecek 4-5 tane. Üçüncü sırada Hukuk Komitemizin görüştüğü Hukuk Muhakemeleri Usulü Yasa Tasarısı ele alınacak. Dördüncü sırada da Dokunulmazlıkla ilgili Sayın Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili oluşturduğumuz özel komitenin raporu ve kararı görüşülecek. Dolayısıyla Pazartesi günü bizi yoğun bir gündem bekliyor” dedi. Meclis Başkanı Teberrükken Uluçay, Pazartesi günü saat 10.00’da Muratağa, Sandallar ve Atlılar şehitlerinden kimlikleri belirlenen 21 şehidin defin töreni yapılacağından Genel Kurul’un saat 12.00’de toplanacağını açıkladı. Uluçay, “Defin töreni Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacağından biz de Meclis birleşimini normalde saat 10.00’da açacaktık ancak bu törenden dolayı saat 12.00’ye alıyoruz. Bununla ilgili gerekli duyuruyu milletvekillerimize yapacağız. Parti başkanlarımızla gerekli istişareyi yaptım. Onların da onayını aldım. Dolayısıyla Pazartesi günü Meclis birleşimi saat 12.00’de başlayacaktır” dedi. Meclis Başkanı Uluçay, Pazartesi günü Genel Kurul’da yoğun bir gündem olacağını ve o günkü gündemi saat 17.00 gibi tamamlamayı hedeflediklerini de ifade etti. Özgürgün, “komitelerden yasalarımız oybirliği ile geçti. Dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili oluşturulan özel komitenin raporu da kararı da oybirliği ile geçmiştir. Genel Kurul çalışmalarının çok fazla uzamayacağını düşünüyorum. 17.00 gibi tamamlanabileceğini öngörüyorum” dedi.

Meclis Başkanı Uluçay, UBP milletvekili Hüseyin Özgürgün ile ilgili hazırlanan ve milletvekillerinin onayına sunulacak olan raporla ilgili oylamanın açık olacağını da söyledi. Teberrüken Uluçay, “ Komite Başkanı Özgürgün ile ilgili raporu Genel Kurul’da okuduktan sonra raporun kararı genel kurula katılan milletvekillerimizin onayına sunulacak. Açık oylama olacak. Ve Genel Kurul’da verilecek karar doğrultusunda da genel kurulun kararı kayıtlara geçecek” dedi.