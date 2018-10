Özgürgün’ün kritik 24 saati

Ulusal Birlik Partisi’nde Genel Başkan Özgürgün, ilk turda oy kullanan 7 bin 2 üyenin % 29’una denk düşen 2005’inden oy aldı, “yarıştan çekilme” düşüncesini dile getirdi. Özgürgün’ün bugün kurmayları ile bir araya gelerek karar vermesi bekleniyor.

Özgürgün’ün “çekilme” düşüncesini ortaya attığı ancak kendine yakın isimlerin buna karşı çıktığı iddia edildi.



Gözler Özgürgün’de



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayı’nda ilk tur tamamlandı, ancak Genel Başkan Özgürgün bu kez geride kaldı.

Geçmiş kurultaydan farklı olarak üye tercihinde ikinci sıraya düşen Özgürgün’ün “yarıştan çekilip çekilmeyeceği” bugün belli olacak.

Özgürgün’ün özellike Atun ve Faiz Sucuoğlu cephesine yönelik nabız tutacağı da öğrenildi. Ancak dün akşam her iki siyasinin de resmi olarak yazılı açıklama ile Ersin Tatar’a destek vermesi olası diyaloğu da engelledi.

Oylama sonucuna göre; Ersin Tatar 2592, Hüseyin Özgürgün 2005, Faiz Sucuoğlu 1340, Sunat Atun ise 1016 oy aldı. 49 oy da geçersiz oldu.



Kim, ne diyor?



Hüseyin Özgürgün’ün kararında özellikle Girne’deki bazı “iş çevreleri” ile yakın dostu Savaş Atakan; ayrıca milletvekilleri Ersan Saner ile Nazım Çavuşoğlu’nun etkili olacağı konuşuluyor.

Zorlu Töre, Hasan Taçoy gibi isimlerin Ersin Tatar’ı desteklediği biliniyor.

Eroğlu açıklama yapacak



Bir başka ciddi iddia ise Ulusal Birlik Partisi onursal başkanı Dr. Derviş Eroğlu’nun da 2’nci tur öncesinde açıklamaya yapacağı, isim vermeden “temiz, dürüst, açık siyaset” çağrısı ile bir adayı işaret edeceği yönünde oldu.







Genel Başkan adayı, UBP Milletvekili Ersin Tatar:

“Ortaya çıkan sonuç; değişimin adresi olduğumu ortaya koydu”



Genel Başkan adayı, UBP Milletvekili Ersin Tatar, kurultay sonucunda verilen mesajın önemli olduğunu söyleyerek, ikinci turda genel başkan olacağını ifade etti.

“Ortaya çıkan sonuç; değişimin adresinin ben olduğumu ortaya koydu” diyen Tatar hem Atun hem de Sucuoğlu’nun kendisini destekleyeceğini hissettiğini dile getirdi.

Tatar, Faiz Sucuoğlu ve Sunat Atun’un da ‘değişimden’ bahsettiğini hatırlatarak, Özgürgün’ün bu mesajı okuması gerektiğini söyledi.

Her iki isimle de tekrardan görüşeceğini belirten Tatar, “Partide daha önce genel başkanlık yapmış, 5 yıldır da bu görevi yürüten bir isimden yüzde 10 fazla oy almak benim için başarıdır” dedi.

Tatar, kendisini destekleyen desteklemeyen herkese de teşekkür etti.

Tatar’dan açıklama

Genel Başkan adayı, UBP Milletvekili Ersin Tatar da yapılan destek sonrası açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“Ulusal Birlik Partisi’nin birlik, beraberlik içinde olması, güçlü bir şekilde iktidara gelerek halkımızın birikmiş ve ağırlaşmış sorunlarına çare bulması son derece önemlidir. UBP kurultayı partimizin önünün açılması, halkımıza hizmet verebilmesi için bir fırsattır. Değişim yönünde ortaya çıkan iradenin ikinci tura da yansıyacağına inanıyorum. Genel Başkanlık seçiminin ilk turunda gayet güzel sonuçlar elde eden iki değerli milletvekili arkadaşım Sayın Faiz Sucuoğlu ile Sayın Sunat Atun’la yaptığımız toplantı gayet güzel geçmiş ve kendileri ikinci turda bana tam destek vereceklerini açıklamış bulunuyorlar. Öncelikle iki milletvekilimize de teşekkür ediyor, işbirliğimizin partimize, ülkemize ve insanımıza hayırlı olmasını diliyorum. Sadece bu iki milletvekillerimizle değil, tüm milletvekillerimiz, parti kurullarımız, örgütlerimiz, halkımız, kurum ve kuruluşlarımızla kaynaşarak, işbirliği yaparak ülkemize hizmet edeceğimiz günler yakındır.”



UBP Milletvekili Sunat Atun:

“Tatar’a ikinci turda tam destek sağlamayı kararlaştırdım”

“Sayın Ersin Tatar’la yaptığımız görüşmede bu sahip olduğum fikirler, değerler ve projelerimle ilgili olarak hedef birliğinde olduğumuzu müşahade ettim”

UBP Milletvekili Sunat Atun, ikinci turda Ersin Tatar’a destek vereceğini açıkladı. Atun’un açıklaması şöyle:

“Üyesi olmaktan, bünyesinde ülkeme ve halkıma hizmet vermekten gurur duyduğum Ulusal Birlik Partisi 21’nci Olağan Kurultayı’nda Genel Başkan adayı oldum. Her şeyden önce bana gösterilen ilgiye, fikirlerime ve projelerime verilen desteğe teşekkür ederim. Genel Başkan adayı olma kararıma esas teşkil eden unsur, dürüst, düzgün ve çalışkan bir parti yönetimi oluşması, bir parti liderliği tavrı ortaya konulması idi. Partimizde tüm bunlara dair ciddi bir boşluk var olduğu kanaatine çok uzun süredir sahiptim. Bu bağlamda da ailem, yakın çevrem ve siyasi alanda birlikte hareket ettiğim, beni destekleyen insanlarla istişarelerde bulunarak gereken değişimin getirilmesine liderlik etmeyi kendime görev bildim. Benim için her zaman fikirler, inandığım değerler, projeler halka hizmet anlayışımın temelini oluşturmuştur. Kurultay sonucu ortaya çıkan tabloyu doğru değerlendirmek gerektiğine inanıyorum. Parti tabanımız çok ağırlıklı olarak işaret ettiğim yönde bir değişime gidilmesi yolunda irade ortaya koymuştur. Parti tabanımız UBP’nin bir an önce iktidara gelmesini ve ekonomik sorunlara çare bulmasını talep etmektedir. Dolayısıyla gün boyunca, ailem, yakın çalışma arkadaşlarım, danışmanlarım ve bana destek olan insanlarla gerekli değerlendirmeleri yapmış bulunuyorum. Müteakiben ise Sayın Ersin Tatar’la yaptığımız görüşmede bu sahip olduğum fikirler, değerler ve projelerimle ilgili olarak hedef birliğinde olduğumuzu müşahade ettim. Bütün bu temaslarımın sonucunda ise % 37.1 oy oranı alarak Genel Başkanlık seçiminde başarılı olan Sayın Ersin Tatar’a ikinci turda tam destek sağlamayı kararlaştırmış bulunmaktayım. Sürecin partimize, devletimize ve halkımıza hayırlı olmasını temenni ederim. Saygılarımla.”



Tatar’a ilk destek Sucuoğlu’ndan:

“% 70 parti yönetiminde değişim istiyor”

“İşte bu saptama ve düşüncelerden yola çıkarak tabanımızdan gelen sese de kulak vererek bugün, yol arkadaşlarım, ekibimle bir dizi toplantı yaparak değerlendirmelerde bulunduk”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu 2’nci turda Ersin Tatar’ı destekleyeceğini açıkladı.

Sucuoğlu'nun açıklaması şöyle: “Ulusal Birlik Partisi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının en örgütlü siyasal gücü, en köklü, en demokratik partisidir. Bu gerçek, geçtiğimiz hafta sonu yapılan olağan kurultayımıza 7 bin üyemizin, katılımı ile bir kez daha kendini göstermiştir. Öncelikle, kurultayımıza katılan, aday olan, oy veren, vermeyen herkese demokrasimize, partimize katkılarından dolayı teşekkür eder, onlara layık olabilmek için üzerime düşen görevleri dün olduğu gibi bugün de yapmakta kararlı olduğumu vurgulamak isterim. Kurultay Genel Başkanlık seçiminde ortaya çıkan sonuç herkesin malumudur. Bu sonuç parti üyelerimizin yüzde 70’in üzerindeki bir kesiminin parti yönetimde değişim istediğini göstermektedir. Bu değişim istencinin arkasında ise, UBP’nin bir an önce halkın ağırlaşan ekonomik sorunlarının çözümü için iktidara gelmesi istemi vardır. Partililerimiz ayrıca, daha şeffaf, daha demokratik, daha kurumsallaşmış bir UBP yönetimi talep etmektedir. İşte bu saptama ve düşüncelerden yola çıkarak tabanımızdan gelen sese de kulak vererek bugün, yol arkadaşlarım, ekibimle bir dizi toplantı yaparak değerlendirmelerde bulunduk. Bu toplantılar neticesinde Sayın Ersin Tatar’a ikinci turda tam destek vermeyi kararlaştırmış bulunuyoruz.”

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ:

“Görünen ve verilen mesaj; değişim gerçekleşmelidir”

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ, Genel Başkan Hüseyin Özgürgün’ün kurultaydan çekileceğine yönelik yorumların yapıldığını ancak şu an için Özgürgün’ün bu yönde bir açıklamada bulunmadığını söyledi.

Gürçağ, kurultay sonucuna göre görünen ve verilen mesajın ‘değişimin gerçekleşmesi’ yönünde olduğunu ifade etti.

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay:

“Tavrım değişimden yanaydı, üyelerin yüzde 75’i de buna işaret etti”

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay, değişimden yana tavır sergilediğini, ortaya çıkan sonuca bakıldığında da üyelerin yüzde 75’inin bu yönde eğilim gösterdiğini kaydetti.

Canaltay, Özgürgün’e saygısının sonsuz olduğunu ancak partinin ileriye taşınması için değişimin şart olduğunu ifade etti.

Olgun bir kurultay geçirdiklerini, katılımın da oldukça iyi olduğunu dile getiren Canaltay, her iki adaya da başarılar diledi.