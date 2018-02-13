“Özgürgün’ün iddiaları haksız ve dayanaksız”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın’Özgürgün Hükümeti’ni çalıştırmadığına ilişkin iddiaları üzerine, ‘Özgürgün Başbakanlığı Dönemi’ne dair bilgiler paylaştı.

Özgürgün’ün Başbakanlığı döneminde, onaya gönderilen 124 kararnamenin 120’si Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından imzalanarak onaylandığını ifade eden Burcu, Cumhurbaşkanı’nın imzalamayı uygun görmediği kararname sayısı ise 4 olduğuna işaret etti.

22 ay görev yapan Özgürgün Hükümeti döneminde 86 yasanın ilk gelişte Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak onaylandığının da altını çizen Söcu Burcu, 11 yasanın gerekçeli bir şekilde yeniden değerlendirilmek üzere Meclis’e iade edildiğini, bunlardan 8’inin ikinci gelişte Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak yürürlüğe konduğunu, şu an itibarıyla Meclis’te iade olarak bulunan 3 yasa söz konusu olduğunu belirtti.

“Haksız ve dayanaksız iddialar…”

Sözcü Burcu’nun açıklaması şöyle:

“Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün, haksız ve dayanaksız iddialarını Meclis kürsüsünde de sürdürdüğünü üzüntüyle gözlemledik.

Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı’nın hükümetten gelen kararnameleri imzalamayarak Özgürgün Hükümeti’ni çalıştırmadığı iddiaları üzerine, şu bilgilerin kamuoyu ile paylaşılması gerekli olmuştur:

Sayın Özgürgün’ün Başbakanlığı döneminde, onaya gönderilen 124 kararnamenin 120’si Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından imzalanarak onaylanmıştır. Aynı dönemde Cumhurbaşkanımız’ın imzalamayı uygun görmediği kararname sayısı ise 4’tür.

Cumhurbaşkanımızın imzalamadığı 4 kararnameden ikisi, Özgürgün Hükümeti tarafından atanmış olmalarına karşın, iki üst düzey yöneticinin yine Özgürgün Hükümeti tarafından görevden alınmasına ilişkin kararnamelerdir. Cumhurbaşkanımız, Tarım Fonu’nun kullanımına ilişkin olarak hukuken tartışmalı bir talimata uymadıkları için söz konusu iki üst düzey yöneticinin görevden alınarak cezalandırılmalarının yerinde olmayacağını değerlendirerek, söz konusu iki kararnameyi imzalamamıştır.

Cumhurbaşkanımız tarafından uygun görülmeyen bir diğer atama kararnamesi, seçime çok yakın bir tarihte, hakkında iddialar olduğu söylenen bir müdürün görevden alınmasına ilişkindir.

Cumhurbaşkanımız, “hakkında iddia var” dedikleri kişiyi bulunduğu görevden alırken daha üst bir makama atamayı öngören hükümet yaklaşımını uygun görmeyerek, bu kararnameyi onaylamamıştır. Dördüncü konu ise, kamuoyunu uzun süre meşgul eden ve kamu vicdanını zedeleyen bir atamaya ilişkindir. Hükümeti denetlemekle sorumlu olan bir makamın iki yakınından biri ayrılırken yerine diğer yakının getirilmesini amaçlayan kararname, Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülmeyerek imzalanmamıştır.

22 ay görev yapan Özgürgün Hükümeti döneminde 86 yasa ilk gelişte Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak onaylanmıştır. 11 yasa ise gerekçeli bir şekilde yeniden değerlendirilmek üzere Meclis’e iade edilmiş, bunlardan 8’i ikinci gelişte Cumhurbaşkanı tarafından imzalanarak yürürlüğe konmuştur. Şu an itibarıyla Meclis’te iade olarak bulunan 3 yasa söz konusudur.

Bunun dışında, 4 yasa hakkında hukuki gerekçelerle Anayasa Mahkemesi’nden Anayasaya uygunluk hakkında görüş talep edilmiştir. Bunlardan biri sonuçlanmış ve Anayasaya aykırılık saptanmıştır. Geriye kalan 3 yasa hakkında ise Anayasa Mahkemesi’nden talep edilen görüşlerin verilmesi beklenmektedir.

Tüm bu bilgilerden de açıkça görülmektedir ki, Cumhurbaşkanımızın onayına gönderilen kararname ve yasaları imzalamayarak Özgürgün Hükümeti’ni çalışamaz hale getirdiği yönündeki açıklamalar, tümüyle geçersizdir.”