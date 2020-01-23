Özgürgün'ün davası 30 Ocak'a ertelendi
Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Demokrat Parti'nin Meclise açtığı dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili dava 30 Ocak’a Perşembe gününe ertelendi.
A+A-
Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Demokrat Parti'nin Meclise açtığı dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili dava 30 Ocak’a Perşembe gününe ertelendi.
UBP Milletvekili ve eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili kararının Anayasa’ya ayrılı olduğuna ilişkin Özgürgün ile Demokrat Parti’nin Anayasa Mahkemesinde açtığı dava bugün görüşüldü. Davada KKTC Başsavcılığı ve avukatlar karşılıklı olarak emareler ile ihtilafsız olguları kaydetti ve duruşma olarak 30 Ocak’a ertelendi.
Bu haber toplam 201 defa okunmuştur
Etiketler : Hüseyin Özgürgün, DOKUNULMAZLIK, MAHKEME, DP
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Özgürgün'ün davası 23 Ocak'a ertelendiEski Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Demokrat Parti'nin Meclise açtığı dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili dava 23 Ocak tarihinde görüşülecek.