Özgürgün'ün davası 30 Ocak'a ertelendi

Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün ve Demokrat Parti'nin Meclise açtığı dokunulmazlığın kaldırılması ile ilgili dava 30 Ocak’a Perşembe gününe ertelendi.

UBP Milletvekili ve eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili kararının Anayasa’ya ayrılı olduğuna ilişkin Özgürgün ile Demokrat Parti’nin Anayasa Mahkemesinde açtığı dava bugün görüşüldü. Davada KKTC Başsavcılığı ve avukatlar karşılıklı olarak emareler ile ihtilafsız olguları kaydetti ve duruşma olarak 30 Ocak’a ertelendi.