Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, oynanan karşılaşmalarla ilgili aldığı kararları açıkladı. GAÜ Çetinkaya’nın Küçük Kaymaklı ile oynadığı Süper Lig karşılaşmasında maçın hakemi tarafından oyun alanı dışına gönderilen Çetinkaya Teknik Direktörü Mehmet Ali Özgürgün’e 2 resmi müsabakadan men cezası verildi. Özgürgün takımının Lefke ile oynayacağı lig maçı ve Akova ile oynayacağı kupa maçında soyunma odasında ve yedek kulübesinde yer alamayacak.

Kırmızı kart cezaları

3 maç: Ahmet Arıtaş (Akova), Koray Ahmed (G.Gücü)

2 maç: Adem Ertem (Y.Boğaziçi)

1 maç: İbrahim Kabore (MTG), Ramazan Tebelleşol (Mehmetçik), Mehmet Saraç (Binatlı), Boran Esenler (K.Kaymaklı), İlyas Niyazi (Esentepe), Burke Cenkciler (Göçmenköy), Hasan Zeynel (Dipkarpaz), Yusuf İnce (Ozanköy), Kemal Yılmazoğlu (B.Bağcıl), İmirze özer (Serdarlı)

Dört sarı kart cezalıları

Görkem Pervane (Denizli), Mustafa İnanç, Mustafa Çelik, Hasan Kaffaoğlu (Mehmetçik), Kaan Savaşkan (B.Bağcıl), Özcan Altunterim (Yalova), Hüseyin A. Karavezirler (Cihangir), Necip Birinci, Can Söker (Doğancı), Engin Yılmaz (Göçmenköy), Burak Tünsay, Mustafa Ogur (Mormenekşe), Rifat Alpay İnce (Hamitköy), Hakan Edalı (Lapta), Debola Daniel Ogun Seye (G.Gücü), Hakan Dayanıklı (Serdarlı), Mustafa Zorba, İsmet Özalp (MTG), Kuvay Baydoğan (G.Birliği), Kadir Çetinkaya (Yenicami), Yasin Bakacak (Düzkaya), Samet Hacı Karacaoğlu (Çetinkaya), Aziz Aktepe, Afün Girgen, Yaşar Kemal Korcan (DTB)

Yönetici, antrenör ve kulüp personeli cezaları

2 maç: Mehmet Ali Özgürgün (Çetinkaya), Ali Suat Kanlı (Tatlısu), Yücel Nurtunç (Y.Boğaziçi), Serhat Deniz (Ozanköy)