Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün, 'çalışma ziyareti' çerçevesinde bu akşam Ankara’ya gideceği bildirildi..

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile görüşecek ve Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile bir araya gelecek.

Açıklamaya göre; Özgürgün’ün, Yıldırım ve Türkeş ile görüşmelerinde, “Ekonomik ve Mali Protokol gözden geçirilecek, iç ve dış gelişmeler değerlendirilecek"

Özgürgün'ün ayrıca, 2 Ocak'ta da TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a nezaket ziyaretinde bulunacağı belirtildi.