Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı’nın, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün İstanbul’da kızının mezuniyet törenine 7 kişilik ekiple katılarak, yapılan harcamaların devlet kasasından karşılanmasına ilişkin yayımladığı rapora Özgürgün yazılı yanıt vererek, “yetki dışına” çıkıldığını bildirdi.

Kıbrıstime’ın yer verdiği Özgürgün’ün yazısı şöyle:

"Yazılı ve görsel basında çıkan konu ile ilgili raporunuzu üzülerek okudum.

Bilindiği üzere 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi Yasası'nın 13. maddesinin 1. fıkrasının A bendinde Bakanlar Kurulu'nun yetkiniz dışında olduğu belirtilmektedir.

Aynı maddenin ikinci fıkrası ise 1. fıkranın A bendinde öngörülen makamların ve kurumların yetkisi dahilinde olan koularla ilgili müracaat veya duyum alınması durumunda konuyu ilgili makama iletmeniz gerektiği şeklinde düzenlenmiştir.

Bu bağlamda, hali hazırda konu ile ilgili müracaat Anayasal kurumlarımız olan Sayıştay Başkanlığı ve Hukuk Dairesi'ne iletilmiş ve müracaatı yapanlara gerekli yanıtlar verilmişken yukarıda bahsedilen mevzuatı ilgili makamlara iletmeniz yerine yetkiniz dışına çıkarak böyle bir rapor yayınlamanıza anlam verilememiştir.

Bilgi edinilmesini ve gerekli titiziliğin gösterilmesini rica ederim..."