Özgürgün, yeniden davalık!

Avukat Boysan Boyra, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün'ün eski eşi Hatice Dilek Karakuzu’dan boşanma davasında 1 Nisan'da ödemek durumunda olduğu 250 Bin Sterlin’lik kesinleşmiş hükmü ödemediği gerekçesiyle yeniden dava açmaya hazırlandıklarını açıkladı.

Boyra, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada, Özgürgün’ün boşanmada kabul ettiği hükmü yerine getirmediği gerekçesiyle “Evlilik birliği içinde edinilmiş mal ve para varlıklarının hileli mal devri” davası açmaya hazırlandığını söyledi.

Yapılacak olan ödemenin mahkeme hükmünde 1 Nisan tarihinde ödenmesi gerektiğine dikkat çeken Boyra, “Bizi aradı ama para ödeyemeyeceklerini söyleyerek, istersek Balabayıs’taki evini alıp satalım, borcunu ödeyelim, kalan parayı da biz alalım denildi fakat bunu kabul etmedik, hüküm bu şekilde çıkmamıştı” diyerek gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtti.

“Dava açmaya hazırlanıyoruz”

Avukat Boysan Boyra, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bir boşanma davası gerçekleşti, taraflar uzlaştı. Sayın Özgürgün boşanma ve mal paylaşım nedeniyle 250 bin Sterlin ödemekle boşanma hükmü verilmesini kabul etti, biz de kabul ettik ve mahkeme böylece tarafları boşadı.

Balabayıs’taki Hatice Dilek Karakuzu’nun hakkı olan kısımdan feragat etmesine ve Özgürgün’ün de bunun karşılığında davalıya Hatice Dilek Karakuzu’ya 250 bin sterlin ödemesine karar verdi. Bu karar ışığında boşandılar.

Para kısmının da 1 Nisan 2018 tarihinde ödenmesine kara verilmiştir. Bugün ayın 11’i fakat ehenüz hiçbir şey ödenmedi.

Bizi aradı ama para ödeyemeyeceklerini söyleyerek, istersek Balabayıs’taki evini alıp satalım, borcunu ödeyelim, kalan parayı da biz alalım denildi.

Bunu kabul etmedik, hüküm bu şekilde çıkmamıştı. Gerekli işlemlere başladık. Dava açmaya hazırlanıyoruz.

'Evlilik birliği içinde edinilmiş mal ve para varlıklarının hileli mal devri' şeklinde dava açmaya karar verdik.

Bu şu anlama geliyor; eğer bir hükümlü borcunuz varsa bunu ödemek yerine ikinci bir şahsa verirseniz, bu aileniz bile olsa hileli mal devri gerçekleştirmiş olursunuz. Açmaya hazırlandığımız davalar bunlar.”