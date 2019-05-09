Özgürgün: UBP-HP’nin halka faydası olmaz

Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün, UBP tabanının HP Genel Başkanı Kudret Özersay’a tepki içinde olduğunu söyledi, UBP-HP Hükümeti kurulsa da UBP tabanındaki tepkisinden vazgeçmeyeceğini kaydetti.

Özgürgün, erken seçime gidilmesi gerektiğini belirterek, “Kudret Özersay için UBP ile hükümet kurmak nimettir. Bunun halka faydası olmaz. Kendi ortaklarına bile siyasi oyun oynamıştır. Bunu UBP'ye de oynar” dedi.

Özgürgün, UBP’nin HP ile koalisyon kurmaması gerektiğini de vurguladı.

Genç TV’de açıklamalar yapan Özgürgün’ün açıklamaları özetle şöyle: “UBP tabanı Kudret Özersay'a karşı çok tepki içerisindedir. UBP tabanı Özersay ve Partisine tepkilidir.

Koalisyon kuruluyor olsa bile UBP tabanındaki tepkisinden vazgeçmez.

Hükümet kurulsa bile bu sıkıntılar bitmez. HP bir seçimde 3-4 vekile düşer...

Koalisyona neden koltuk değneği olunmalı, erken seçime gidilmeli.

Kudret Özersay için UBP ile hükümet kurmak nimettir. Bunun halka faydası olmaz.

Kendi ortaklarına bile siyasi oyun oynamıştır. Bunu UBP'ye de oynar.

UBP HP ile koalisyon kurmamalı, UBP yetkili kurulları bu kararı alırsa kurul kararlarına uyarız, mücadelemize devam ederiz.”