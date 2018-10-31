'Özgürgün soruşturması' ilerleyecek mi?
KURULTAYIN ARDINDAN / TATAR NE YAPACAK?
Bu köşenin okuyucuları aslında dünkü yazımızda UBP kurultay sürecinde yaşanacak gelişmeleri öğrenmişti.
Yapılan tüm hesaplar, tüm temaslar, tüm bilgiler ve konuşmalar sonucu gösteriyordu: Özgürgün çekilecekti!
Beklendiği gibi oldu, Özgürgün adaylıktan çekildi, Ersin Tatar’ı medya önünde genel başkan ilan etti.
Süreç aslında ta en başından göstere göstere geldi.
Başbakanlığı döneminde ortaya atılan iddialar, özel hayatındaki sorunların medya önünde yaşanması hatta eski eşi ile yaşadığı davalık süreç ve ülkeyi yönettiği dönemdeki yanlış ve eksik icraatları UBP'yi bu güne kadar taşıdı.
Elbette sadece siyasi bir süreç değildi yaşanan…
Skandalların yaşandığı bir dönemdi de…
Ersin Tatar şimdi UBP Genel Başkanı.
İyi bir oy ve iyi bir rüzgarla üstelik.
Ve Hüseyin Özgürgün ile ilgili başlaması muhtemel bir de soruşturma süreci var.
Bu sınavdan Ersin Tatar'ın başarı ile çıkması gerekecek.
Özgürgün'ü korumak, kollamak, aklamak yerine, partisinin ve genel başkanlığının geleceği için tüm gerçeklerin gün yüzüne çıkması için uğraş vermesi gerekecek.
Bu konuda şüphem yok Ersin Tatar açısından…
Böylesi bir soruşturma dönemi kimseye zarar vermez.
Ancak bazı iddiaların ve dosyaların hasır altı edilmesi en fazla da kendisine zarar verir.
Bu sebeple her bir UBP’linin bu soruşturma dönemine destek vermesi kendi siyasi gelecekleri açısından da bir gereklilik, bir elzem…
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Bundan sonra ne olacak peki?
Ersin Tatar'ın başkanlığı resmileşecek.
Bu süreç adım adım yaşanacak.
Sonrası ise parti meclisi süreci ve MYK ile Genel Sekreter seçimi…
En çok dillendirilen iddia ise Hasan Taçoy'ın genel sekreter olacağı iddiası.
Mümkün mü? Elbette mümkün…
Taçoy, Eroğlu cephesinin has adamlarından…
Eroğlu'nun da Tatar’a desteği varken böylesi bir yönetim şekli şaşırtıcı olmaz.
MYK ise henüz büyük bir muamma… Zira henüz ortada PM yok.
PM'nin nasıl şekilleneceği ise henüz bilinmiyor.
Ancak Özgürgün'e destek verenlerin PM'de azalmasını beklemek şaşırtıcı olmaz.
Peki Özgürgün parti içinde bir muhalif duruş sergiler mi? Hiç sanmıyorum.
Hem öyle bir enerjisi yok, hem de önümüzdeki dönemde yaşanacaklar kendisini daha fazla yıpratacak.
Bu nedenle Tatar'ın parti içi muhalefetten yoksun bir şekilde başkanlığa başlayacağını söylemek zor değil.
Tüm yanlışlarına rağmen en fazla oy alan partide bir değişim yaşandı bu süreçle.
Ve ister istemez tüm gözler UBP’ye çevrildi.
Bundan sonraki süreçler en az kurultay dönemi kadar hassas ve önemli olacak.
Hem 'Özgürgün soruşturması' hem de partinin- başkanın bu konudaki tavrı izlemeye değer olacak.
Neler yaşanacak göreceğiz.