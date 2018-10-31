'Özgürgün soruşturması' ilerleyecek mi?

KURULTAYIN ARDINDAN / TATAR NE YAPACAK?



Bu köşenin okuyucuları aslında dünkü yazımızda UBP kurultay sürecinde yaşanacak gelişmeleri öğrenmişti.

Yapılan tüm hesaplar, tüm temaslar, tüm bilgiler ve konuşmalar sonucu gösteriyordu: Özgürgün çekilecekti!

Beklendiği gibi oldu, Özgürgün adaylıktan çekildi, Ersin Tatar’ı medya önünde genel başkan ilan etti.

Süreç aslında ta en başından göstere göstere geldi.

Başbakanlığı döneminde ortaya atılan iddialar, özel hayatındaki sorunların medya önünde yaşanması hatta eski eşi ile yaşadığı davalık süreç ve ülkeyi yönettiği dönemdeki yanlış ve eksik icraatları UBP'yi bu güne kadar taşıdı.

Elbette sadece siyasi bir süreç değildi yaşanan…

Skandalların yaşandığı bir dönemdi de…

Ersin Tatar şimdi UBP Genel Başkanı.

İyi bir oy ve iyi bir rüzgarla üstelik.

Ve Hüseyin Özgürgün ile ilgili başlaması muhtemel bir de soruşturma süreci var.

Bu sınavdan Ersin Tatar'ın başarı ile çıkması gerekecek.

Özgürgün'ü korumak, kollamak, aklamak yerine, partisinin ve genel başkanlığının geleceği için tüm gerçeklerin gün yüzüne çıkması için uğraş vermesi gerekecek.

Bu konuda şüphem yok Ersin Tatar açısından…

Böylesi bir soruşturma dönemi kimseye zarar vermez.

Ancak bazı iddiaların ve dosyaların hasır altı edilmesi en fazla da kendisine zarar verir.

Bu sebeple her bir UBP’linin bu soruşturma dönemine destek vermesi kendi siyasi gelecekleri açısından da bir gereklilik, bir elzem…

***