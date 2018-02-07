Özgürgün mesaiye başladı

Küçük Kaymaklı’da İltaç Karayel’den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Ali Özgürgün, yeni takımı ile ilk çalışmasını dün Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda gerçekleştirdi. 2010 – 2011 sezonunda yeşil siyahlıları şampiyonluğa taşıyan Özgürgün’ün yardımcılık görevini Uğur Çorba ve Mahmut Yaman yapacak. Takım ile kısa bir antrenman yapan Özgürgün, akşam üzeri de kulüpte organize edilen sporcu toplantısında oyuncularla bir araya geldi.

Özgürgün: “Hastalığı tespit ettikten sonra onun tedavisi kolaydır”

Takımı ile ilk çalışmasında YENİDÜZEN’e konuşan Özgürgün, Kaymaklı’yı sezon içerisinde birkaç maç izleme şansım olduğunu söyledi. “Uğuraşmamız gerekecek” diyen Özgürgün, “Çünkü moral bozuklukları, motivasyon kayıpları var. Geride kalmanın vermiş olduğu kırgınlıklar var. Ama bunları telafi etmek çok uzun sürmemeli. Çünkü bilinen noktalar. Hastalığı tespit ettikten sonra onun tedavisi kolaydır” açıklamasını yaptı. Kupa karşılaşmasını en iyi şekilde geçmek zorunda olduklarını belirten Özgürgün, “Onu geçtikten sonra yapacağımız çalışmalarla birlikte toparlayıp yolumuza devam edeceğiz” dedi.

“Zirveye ortak olmaya çalışacağız”

Ligde 11 puanlık farkın söz konusu olduğunu hatırlatan Özgürgün, “Zor bir görüntü var ama arka arkaya alınacak galibiyetler bunu çözer” dedi. “Çünkü rakiplerin birbirleri ile oynayacağı maçlara geldi sıra” diyerek sözlerini sürdüren deneyimli teknik adam, “O dönemde biz eğer bir çıkış yakalayıp da bu farkı kapatabilirsek zirveye ortak olmaya çalışacağız. Ama dediğim gibi şu anda zor bir durum var. Bu zor durumu aşmak için çalışmalarımızı süratli bir şekilde yönlendirip ona göre değerlendirmelerimizi yapacağız” açıklamasını yaptı.

“Kupada turu geçmek zorundayız”

Bugün Ozanköy ile oynayacakları kupa karşılaşması ile ilgili de konuşan Mehmet Ali Özgürgün, “Kupada turu geçmek zorundayız” dedi. “Çünkü kupadan da elendiğimiz takdirde takımın hiçbir amacı kalmaz gibi durur” diyen Özgürgün, “Bu engeli aşmamız lazım” ifadelerini kullandı. Kadro ile iligli sorulan soru üzerine Özgürgün, “Kadroda tanıdığım birkaç oyuncu var. Şu anda onlarla ilgili yorum yapabilirim. Genç isimler var, yabancıların durumunu tam olarak bilmiyoruz. Onları gözlemleyeceğiz. Ona göre maça çıkacağız” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Duvarcı kadro dışı

Öte yandan edinilen bilgiye göre deneyimli kaleci Ali Duvarcı’nın kadro dışı bırakıldığı belirtildi. Ligde geçtiğimiz hafta oynanan Doğan Türk Birliği karşılaşmasında kırmızı kart gören Duvarcı’nın kadro dışı kalması sonrasında bugün kupada kaleyi genç file bekçisi Efe Erdem Karakaş’ın koruması bekleniyor.