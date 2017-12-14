Özgürgün korkuyor!

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün uzunca bir süredir görmezden geldiği ‘ÇAĞRIYA’, önceki akşam aday tanıtım şöleninde yanıt verdi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bir süredir Özgürgün’ü ‘teke tek’ katılacakları bir televizyon programına çağırıyordu… Sosyal medyada da yayılan Erhürman’ın çağrısına uzun süredir UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’den yanıt gelmemişti.

Özgürgün, geçtiğimiz akşam düzenlenen aday tanıtım şöleninde yaptığı konuşmada bu çağrıya da gönderme yaptı, “CTP’nin yeni Genel Başkanı TV ekranlarında benimle buluşmak istermiş. Başkanlığımdaki 19 aylık hükümetin icraatlarını dinlemek istermiş. CTP Genel Başkanı’na özel brifing verecek değilim ifadelerini kullandı.

Özgürgün’ün bu açıklamasına CTP Lideri Erhürman'dan yanıt gecikmedi, Erhürman sosyal medya hesabından “Özgürgün bu akşam yine bana mesaj yollamış. Birlikte TV programına çıkalım teklifine, ‘CTP Genel Başkanı'na özel brifing verecek değilim’ diyerek "yanıt" vermiş. Bu ‘yanıt’a ne diyebilirim ki!” ifadelerini kullandı.

Aslında Özgürgün, önceleri sessiz kaldığı çağrıya, kendini ‘en güçlü’ hissettiği yer olan aday tanıtım şöleninde verdiği bu yanıtla, CTP Lideri Erhürman’la teke tek bir televizyon programına katılmaktan çekindiğini de açıkça ortaya koymuş oldu.

İSK: DÜŞTÜ / YSK: ADAY

Toplumcu Demokrasi Partisi Milletvekili adaylarından Tekin Birinci’nin bundan on yıl önce güneye geçerken yaşadığı bir olay, neredeyse adaylığının düşmesine neden oluyordu.

12 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan duyuruya göre, Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu, 7 Ocak’taki seçimde TDP’den Lefkoşa milletvekili adayı olan Tekin Birinci’nin ‘Başka bir şahsın kimliğine bürünmek’ suçundan mahkumiyeti bulunması nedeniyle ‘seçilebilme niteliğini’ olmadığına karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu ise bu konuda yapılan itirazları görüşerek alınan kararı iptal etti, Birinci’nin adaylığını düşürmedi.

Birinci 7 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştirilecek seçimde, TDP Lefkoşa Milletvekili Adayı olarak yer alacak.

Yüksek Seçim Kurulu itirazları kabul etti…

Tekin Birinci ve TDP adına hazır bulunan ve söz hakkı verilen Avukat Hüseyin Malyalı tarafından sunulan iddialar tezekkür edildikten sonra Yüksek Seçim Kurulu; Tekin Birinci’nin mahkum olduğu Fasıl 154 madde 360 altında düzenlenen başkasının kimliğine bürünme suçunun Seçim ve Halkoylaması Yasası maddesi kapsamında bir suç olarak değerlendirilmesine rağmen, adı geçenle ilgili 2 Ağustos 2007 tarihinde şartsız salıverme kararı verilmiş olduğundan bu mahkumiyetin Fasıl 162 madde 6 ve 11 uyarınca ancak ilgili yargısal işlemler ve müteakip yargısal işlemlerin amaçları bakımından mahkumiyet sayılabileceği seçim maksatları açısından dikkate alınamayacağı gerekçesiyle itirazın kabulüne ve Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’nun 6 Aralık 2017 tarih sayılı kararının iptaline karar verdi.

Birinci: "Yanımdaki arkadaşım başkasının kimliğini vermişti"

Tekin Birinci konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konunun 2007 yılında güneye giderken kullandığı araçta yanında olan arkadaşının, sınırı geçerken başkasının kimliğini vermesi üzerine gözaltına alınmalarına ilişkin olduğunu ifade etti.

Birinci, "Ben de suç ortağı sıfatıyla mahkemeye çıkarılmıştım ve şartsız tahliye olmuştuk. Ben zaten bu olaydan 2 yıl sonra 2009 da milletvekili adayı olarak halkın karşısına çıktım" ifadelerini de kullandı.

Serdar Denktaş, makam aracı, bisiklet, alay…

Serdar Denktaş’ın ‘bisikletli’ fotoğrafları, arkadaşım Mert Özdağ’la birlikte bir süre önce yaptığımız Serdar Denktaş röportajını anımsattı bana…

Geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleştirdiğimiz röportajda, o ‘meşhur makam araçları’na ilişkin sorularımızı da yanıtlayan Serdar Denktaş, o dönem alınamayan makam araçlarından kayıp diye bahsederken, araçların ‘ihtiyaç’ olduğunun da altını çizmişti.

Serdar Denktaş’a bu konudaki sohbetimizde Avrupa’dan örnekler vermiş, siyasilerin oralarda bisiklet kullandığına işaret etmiştim…

Hiç unutmam Serdar Denktaş, ‘Onlar da resmi ziyaretlerde makam aracı kullanırlar’ derken, bizim toplumumuzda bir siyasinin bisikletle seyahat etmesinin ‘alay konusu’ olacağını da söylemişti.

Hatta kendinden bir örnek vererek, bir dönem Demokrat Parti Merkezi’ne, Gönyeli Yenikent’teki evinden bisikletle gittiğini, yolda onu görenler kimi şahısların da argo bir şekilde laf attığını anlatmıştı…

Aslında çok da makam aracı meraklısı bir siyasi olmadığı bilinen Serdar Denktaş’ın, seçim turunu atmak için bisikleti seçmesinin çok da kendi fikri olmadığı anlaşılırken, eleştiri anlamında kendi kalesine gol atmasına da neden oldu.

"E hani bizde bisiklet alay konusuydu Sayın başkan, ne oldu?" demekten de kendimi alamıyorum.