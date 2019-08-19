Özgürgün Komitesi’ne ‘gizlilik’ kararı!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere oluşturulan Komite, Başkan ve Başkan Vekili seçimi gündemiyle bugün, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın Başkanlığında toplandı ve Komite Başkanlığına UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, Komite Başkan Vekilliğine CTP Girne Milletvekili Fazilet Özdenefe seçildi.

Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamalaya göre İçtüzük gereği, 28 Eylül 2019 tarihine kadar çalışmalarını tamamlayacak olan Komitenin çalışma takvimi içinde yapılacak toplantılar için, gizlilik kararı alındı.

Hatırlanacağı üzere Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere 7 vekilden oluşan özel komite oluşturulması 24 Haziran’da oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Komitede UBP’den Yasemin Öztürk, Ersan Saner, Oğuzhan Hasipoğlu, CTP’den Salahi Şahiner, Fazilet Özdenefe, HP’den ise Gülşah Sanver Manavoğlu ve Mesut Genç’in görev alması kararlaştırılmıştı.

Meclis’te Özgürgün için kurulan özel komitenin başkan ve başkan vekilinin seçimi konusunda Hükümet ortaklarınca ‘anlaşmazlık’ yaşanmıştı.

‘Başkan’ krizi yaşanmıştı…

UBP ve HP arasında, başta kurulması ile ilgili uyuşmazlık yaşanan özel komitede, daha sonra da komite başkan ve başkan vekili konusunda gerilim yaşanmıştı.

UBP’li vekiller komite başkanlığının UBP’de olmasını talep ederken, HP’li vekiller de aynı istekte diretmişti. UBP ve HP arasındaki anlaşmazlık sürerken, CTP’li vekiller bu konuda çekimser tavır sergileme kararı almıştı.

İktidarın hala daha komite başkanı olarak kimi belirlediği hala merak konusu olurken, bugünkü toplantıdan sonra bu belirsizliğin ortadan kalkması ve komitenin çalışır duruma getirilmesi bekleniyor.

45 günlük sürecin başlaması bekleniyor…

Öte yandan özel komitenin çalışmalarını tamamlaması için gereken 45 günlük resmi sürecin bugün itibarıyla başlaması gerekiyor. 7 üyeli komite, bu sürede çalışmasını tamamlayarak, hazırladığı raporu Genel Kurul’a sunacak.

Neler yaşanmıştı?

Başsavcılığın, Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yaptığı mal bildiriminde ‘gerçeğe aykırılık’ tespitini içeren 2 belge Meclis Başkanlığı’na sunulmasının yanı sıra bu süreçte yeni dosyalar da ortaya çıkmıştı.

Başsavcılık raporuna göre Özgürgün “43 ayrı davadan” itham edilirken “haksız mal edinme” suçlamaları, detaylarıyla resmi belgeye yansıdı.

Başsavcılık raporunda, Özgürgün’ün Türkiye İş Bankası hesabına, 2015-2017 yılları arasında 2 Milyon 773 bin 800 TL, 252 bin 525 Dolar, 325 bin 800 Sterlin ve 242 bin Euro yatırdığı, bu miktarların tümünün “haksız olarak edinildiği” iddia ediliyor. Rapora göre Özgürgün “43 ayrı davadan” itham edilirken “haksız mal edinme” suçlamaları, detaylarıyla paylaşıldı.

28 Ocak Pazartesi günü, Meclis’e gönderilen ve mal bildirimindeki ‘gerçeğe aykırılık’ tespitini içeren belgede, Başsavcılığın Özgürgün ile ilgili olarak hazırlanan polis dosyasına ilişkin tezkeresi yer alıyordu.

Başsavcılık tarafından Meclis Başkanlığı’na iletilen rapor, ilk etapta Meclis Danışma Kurulu’nun gündemine getirildi. Özgürgün’ün dokunulmazlığının kalkması durumunda yargı süreci başlayacak. Bugünkü toplantının ardından kurulan özel komitenin başkan ve başkan vekilinin belirlenmesi ve komitenin çalışmalara başlaması bekleniyor.

Özgürgün, YENİDÜZEN’e konuşmuştu: “Gerekirse vekillikten istifa ederim"

UBP grup toplantı sonrası Özgürgün YENİDÜZEN'e konuşmuştu: “Gerekirse vekillikten istifa ederim. Bunu genel başkana da ilettim. Komite kurulacak, buna ne kadar tahammül ederim bilmiyorum. Süreci göreceğim. Şu an Meclis'ten ayrılıyorum, toplantıya katılmayacağım. 21 yıl her görevde hizmet etmiş biri olarak, olanları hazmedemiyorum. Eski Başsavcı Aşgan İlgen de iddiaları komik buldu." demişti.