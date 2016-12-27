UBP- DP Azınlık Hükümeti’ni ‘bölen’ Özelleştirme (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis Genel Kurulu’nda görüşüldü.

DP'nin karşı çıktığı KTHY ve Eti çalışanlarının mağduriyetini giderecek yasa UBP ve CTP oylarıyla Kabul edildi. Yasanın oylaması sırasında DP mecliste yoktu.

Oylama öncesi konuşan Başbakan Hüseyin Özgürgün şunları ifade etti:

Hükümet krizine sebep olmak istemiyoruz ama bu yasanın çıkması gerektiğine oy birliği ile karar verdik

Şubat’ta başbakan olarak protokolün altına imza atan benim. İmza attığım protokolü de uygularım

Sorunları aşmaya çalışırım aşamazsam da görevi bırakırım.

Biz tutarlıyız, dün de bugün de tutarlıyız.

Hem Sayıştay Başkanlığı hem de Başsavcı ile konuştum.

Hükümet ortağı benimle aynı fikirde olmak zorunda değil

Zaman zaman görüş ayrılıkları çıkabilir. Hükümetin darmadağın olması, hemen seçim olması konusunda iyi düşünmek lazım... Gerçekten ciddi bir durum ortada var.

Başsavcılık ve Sayıştay Başkanlığı bu durumun maliyeyi önümüzdeki döneme ilişkin sıkıntı yaratacak bir durum yok dedi.

Başsavcılık bu son şeklinde Anayasal bir sıkıntı yoktur dedi.

Hükümet olarak bu konuyu değerlendireceğiz.

Hükümet ayrı konudur, hükümet ortağı benimle aynı fikirde olmak zorunda değildir

Görüş ayrılıkları çentik atar hatta yara da atar ama hemen hükümetin dağılması aşamasına gelmez

Umarım o duruma gelmeyiz.

Bu durumu parti olarak da değerlendireceğiz. Ülkenin önünü açmak gerekirse açarız, seçimse seçim, onun önünü de açarız ama aldığımız kararı uygularız

Hükümet ortaklığı konusunu değerlendireceğiz. DP'nin görüşüne saygımız var ama kararımızdan dönmeyiz. CTP'ye teşekkür ederiz. Onlar da KTHY çalışanlarına yönelik mağduriyeti giderecek yasaya destek veriyor.