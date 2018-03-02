Özgürgün ile ilgili soruşturma başladı!

Ayşe GÜLER

Başbakan Tufan Erhürman, basını bilgilendirme toplantısının ikincisini gerçekleştiriyor.

Toplantı saat 11.00’de Başbakanlık Bakanlar Kurulu Basın Odası’nda başladı.

Başbakan Erhürman’ın açıklamaları şöyle:

Kıbrıs Sorunu…

Anastasiadis’in dün itibariyle yaptığı açıklamalara bakıldığında, hiçbir şekilde bu açıklamaların görüşme sürecinin başlaması açısından yapıcı değildir. İleri sürdüğü ön şartlara bakıldığında, görüşme sürecinin yeniden başlamasına takoz koyduğunu söylemek gerekiyor. Ön şartlar, doğrudan doğruya kendi söyledikleriyle çelişiyor.

Hukuksuzluklar, yolsuzluklar…

PGM Müdürü ile bu hafta içerisinde bir araya geldik. Hem polis hem de Başsavcılığın ellerinde olan yolsuzluğa ilişkin iddiaları içeren dosyalarla ilgili bilgi aldım. Bir gün sonra bu bilgiyi bana verdi.

Bazı gazetelerde de çıkmıştı…

2010 ve sonrasında açılan soruşturmalardır. Önemli bir kısmı İrsen Küçük’ün başbakanlığın döneminde, Başbakanlık Denetleme Kurulu’na aktarılan, polise gönderilen konulardır. Çok büyüğü CTP dönemine ilişkindir.

İlk dosya, Romanya üzerinde İngiltere’ye ihraç edilmesi hellim ile ilgili rapor: Dosya Başsavcılık tarafından ‘mesele yok’ denilerek kapatıldı…

İkinci dosya: Telekomünikasyon Dairesi Milenyum telefon kartları. Bu dosyadan mahkum olan sanıklardan hiçbiri CTP’nin mensubu değildir. Başka partilerle ilgili kişiler söz konusu, politik malzeme yapmayacağım. Bir sanık 3 ay hapis cezasına çaptırıldı.

3. dosya: 2012-2013 yılları arasında Başbakanlık Taşıt Bakım ve Onarım Akaryakıt Yağ Alımları Dosyası… Tahkikat halen devam ediyor.

4. dosya: Meclis Başkanı Bozer’in oğlunun turizm şirketine ait muhasebe kayıtlarının basına sızdırılması:

Dosya 'mesele yok 'denilerek kapatıldı.

5. dosya KKTC Engelliler Spor Federasyonu’nun 2013 Mali Yılı Hesaplarının Denetimi…Başsavcılık tarafından ‘mesele yok’ denilerek kapatıldı…

6. dosya: Öğrenci taşımacılığı ile ilgili verilen ikamet belgeleri... 21 Mart 2016 tarihinde Başsavcılığa iletildi.

7. dosya: Tahsin Ertuğruloğlu hakkında verilen dilekçeler…Mesele ile ilgili soruşturma başlatıldı, halen devam ediyor.

8. dosya: Kemal Dürüst hakkında Halkın Partisi’nin verdiği 12 Ocak 2018 tarihli dilekçe…Meseleye yönelik soruşturma başlatıldı, devam ediyor.

Polis tarafından soruşturulması istenen meseleler...

1.dosya: İlaç Eczacılık Dairesi’nin bazı ilaçların tedarikine yönelik soruşturma… Başsavcılık tarafından takipsizlik kararı verildi..

2. dosya: Ece Un Fabrikası’nın kiralanması ve ÇAĞSIN Trading Ltd’e emaneten verilen seferi buğday stokunun akibetine ilişkin dosya: Başsavcılık tarafından dava geri çekilerek kapatıldı.

3. dosya: KKTC adına kayıtlı rezerv kaynaklarla ilgili soruşturma: Dosya, 2011 yılından beridir halen Başsavcılıkta…

4. dosya: Geçitkale-Meriç Lefkoşa enerji nakil hattı ve Geçitkale Havaalanı’nın kapatılması

dosyası:Dosya, Başsavcılık tarafından ‘mesele yok’ denildi, kapatıldı…

5. dosya: Kıb-Tek’in üçüncü etap iletim-dağıtım projeleri kapsamında, projenin ihaleye çıkılmadan yapıldığı iddiaları:

Dosya, Başsavcılık tarafından ‘mesele yok’ denilerek kapatıldı…

6. dosya: Hüseyin Elhamiye Vasilyalı Evre adına yapılan tapu kaydı: Dosya 2018’de görüş için 7 yıl sonra Başsavcılığa gönderildi.

7. dosya: Kamuoyunda ‘gübre davası’ bilenen konuyla ilgili soruşturma: Dosya, Başsavcılık tarafından‘mesele yok’ denilerek, kapatıldı.

8. dosya Caner Acemoğlu adına yasal mevzuata aykırı tapu kaydı yapılması…Şu anda siyasette olan bir isme 2800 TL para cezası kesildi

BAŞSAVCILIK KANALI POLİS TARAFINDAN SORUŞTURULMASI İSTENEN MESELELER:

2001-2003 yılları arasında Mağusa, Girne ve İskele Kaymakamlıkları tarafından icar edilen hali arazilerle ilgili yapılan araştırma: Girne dosyası Başsavcılık tarafından kapatıldı. Mağusa dosyası 2014’ten beri Başsavcılıktan hukuki görüş bekliyor.

İhracata yönelik navlun destek prim ödemelerine ilişkin denetimde tespit edilen usulsüzlük raporu: 8 Eylül 2016 tarihinde görüş için Başsavcılığa gönderildi.

Güzelyurt Kaza Mahkemesi 2010-2009 mali yıllarına ait denetim raporu: 1 sanık, 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bakanlar Kurulu tarafından üretilen kararın uygulama sonuçlarına ilişkin araştırma raporu (Sosyal yardım alan, yardıma muhtaç şahısların evlerine elektrik bağlanmasında görevin kötüye kullanılarak, yardıma muhtaç olmayanlara da yardım yapılması- 2010) : İskele ve Mağusa’daki dosyalar; 2014’te Başsavcılığa gönderildi. Lefkoşa’daki dosyalar Hukuk Dairesi’ne dava açılması için gönderildi, henüz dava numarası alınmadı. Girne’de ise soruşturma yapılmadı.

Tatlısu Belediyesi’nin Denetim Raporu (2011): Başsavcılık tarafından ‘takipsizlik’ kararı verilerek kapatıldı.

Elektrik Kurumu Hurda Trafo ile Hurda Malzeme Satış İhalesi’ne ilişkin denetim rapor (2011): Başsavcılığa görüş için gönderildi.

2012 tarihli Lefkoşa fidanlığı ile ilgili denetim raporu: Dosya, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görüşülüyor LTB’deki 2006-2011 yıllarını kapsayan dönem için yapılan inceleme ile ilgili ara rapor: 1 sanık 15 bin TL para cezasına çarptırıldı.

İhtiyat Sandığı’nda sahte vekaletname ile iştirakcı ödeme girişimleri ve diğer hususlar ile ilgili rapor: Dosya, 9 Mayıs 2016 tarihinde Başsavcılığa görüş için gönderildi.

Karayolları Dairesi bitum stokuna ilişkin rapor: (2014) Görüş için Başsavcılığa gönderildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Hava Kurumu’nun 40 bin lt akaryakıt alımına ilişkin Sayıştay Denetim Raporu: 2010’da görüş için Başsavcılığa gönderildi, halen orada…

Değirmenlik Belediyesi’nin Ocak 1999-Aralık 2005, Ocak 2006-Haziran 2006 Gider Denetim Raporu: 2009 yılında görüş için Başsavcılığa gönderildi.

Akdoğan Belediyesi 2008 Mali Yılı Sayıştay Denetim Raporu: 1 sanık, 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun 1-6-2010 ile 31-10-2010 tarihleri arasındaki hesaplarının Sayıştay denetim raporu: 2017’de görüş için Başsavcılığa gönderildi.

Mehmetçik Belediyesi kesin hesaplarının yapılmadığından dolayı yasal işlem başlatılması: Başsavcılık tarafından daha ileriye götürülmedi, dosya kapatıldı.

Sayıştay’ın 400 Yıllık Miras Kıbrıs’ta Evkaf Kayıpları Sergileri, Mare Monte Otel’in demirbaşları, Lara Beach’in kiralanmalarına ilişkin araştırma raporu: Dosya, 2012’de görüş için Başsavcılığa gönderildi.

Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü’nün 2012 Mali Yılı Hesaplarına İlişkin Mali Denetim Raporu: 5 Haziran 2015’te görüş için Başsavcılığa gönderildi.

LTB’nin 2008-2011 Mali Yılı Sayıştay Raporu: Sayıştay Başkanı’nın sorduğu sorulara cevap vermeyenlere ilişkin hazırlanan dosya 22 Ocak 2016’da görüş için Başsavcılığa gönderildi. Sözleşmelerin pullanmamasına ilişkin soruşturma tamamlandı, tafsilatlı rapor hazırlanıyor, dosya Başsavcılığa gönderilecek.

Mağusa Belediyesi’nin 2011-2015 döneminde MAGEM ve MGA’ya yapılan maddi katkılar ile ilgili temizlik işlerinin özel firmadan gerçekleşen hizmet alımları: Dosya, 2017’de görüş için Başsavcılığa gönderildi.

Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu’nda (MEDDYK) Görevli Denetmenlerin 2008 - 2014 Yıllarını Kapsayan Dönemde Yolluk Beyan ve Ödemeleri Hakkında Denetim Raporu : Tahkikat devam ediyor.

Toprak Ürünleri Kurumu 2006 Sayıştay Denetim Raporu: Tahkikat devam ediyor.

2014 yılında Toprak Ürünleri Kurumu Tarafından İç Piyasadan Satın Alınan Arpa Ve Yurt Dışından İthal Edilen Arpa ve Buğday Satışı Sayıştay Denetim Raporu: Tahkikat devam ediyor.

Güzelyurt Belediyesi 2011 yılı Sayıştay Denetim Raporu: Tahkikat devam ediyor.

Yeni Erenköy Belediyesi Petrol İstasyonu Denetim Raporu:Tahkikat tamamlandı, tafsilatlı rapor hazırlanıyor.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi 2012 Mali Yılında Devlet Piyangosu Kasa ve Banka Hesapları Denetim Raporu: Tahkikat sürüyor.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi 2013 Mali Yılında Devlet Piyangosu Kasa ve Banka Hesapları Denetim Raporu:Tahkikat sürüyor.

Telekomünikasyon Dairesi’nde Mali Şube Amiri olarak görev yapan Mehmet Gazi aleyhindeki soruşturma: Tahkikat devam ediyor.

Alayköy Belediyesi 2012 Denetim Raporu: Tahkikat devam ediyor.

İnönü Belediyesi 2015-2017 Kapsayan Rapor:Tahkikat devam ediyor.

Şu anda devam eden tahkikatlarla ilgili Başbakanlık sürekli takipte olacak. Geçmişte, görüş istenen ama hala Başsavcılıkta duran dosyalarla ilgili de alınan bilgiler kamuoyu ile paylaşılacak.

Başbakanlık geçmiş hükümet döneminde kullandığı amblemle ilgili dosya….

Başbakanlık ilk defa bu amblemi geçtiğimiz hükümet döneminde kullanılmıştı. Çok sayıda evrak bastırıldı. Hangi kurumun hangi amblemi kullanacağına dair yasa var. Bunun maliyeti 31 bin 540 bin TL’dir. Bu yasaya aykırı amblemdir. Kullanılması yasaya aykırıdır. Bunlar çok sayıda elimizdedir. Zarf olarak, kart olarak, Başbakanlık olarak çaresizlik içerisindeyiz.

Bu harcama yasaya aykırı bir harcamadır. Başbakanlık gerekli girişimleri yapacak. Tarım Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Başbakanlık’ta geçmiş dönemdeki harcamalara ilişkin inceleme var. Diğer bakanlıklarda da soruşturma sürüyor.

Denetimli Serbestlik Yasası'ndan yararlanan olamadı

Denetimli Serbestlik Yasası Kasım 2016’da yürürlüğe girdi, Aralık 2016’da laboratuvar yandı. Bu yasadan yararlanmak isteyenlerin bir takım mükellefiyetleri var… İdrar ve kan testi verilmesi gerekiyor, 14 günde bir gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu yasadan yararlanacak 13 kişi, Aralık 2016’dan bugüne hiç kimsenin idrar ve kan testi yapılamadı. Yangın nedeniyle teçhizat olmadığı için yapılamadı.

Üzgünüm ama biz bu yasayı “Saldım çayıra, Mevlam kayıra’ şeklinde uyguladık. Başsavcı ile görüştüm. Bu kişilerin bu haktan yararlandırılmasını istedim, görüş aldım. Benimle aynı görüşte olduğunu söyledi. Bu olaydan haberinin olmadığını da söyledi. 1 yıldır gayri ciddi yaklaşım devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı ile Maliye Bakanlık gerekli çalışmayı başlattı.

Yenierenköy Belediyesi

Yenierenköy Belediyesi gündemimizde… Şu anda belediyede 112 personel var. Ekim 2017’den beri maaşlar ödenmiyor. 20 milyon TL’lik borcu var. 2017’de ödenmeyen maaşlar olduğu için gider rakamları net değil. 2016 verilerine göre, tüm gelirin yaklaşık yüzde 99’u personel giderlerine gidiyor. Nereden çıktı bu personel durumu? 2005’te 27 belediye. 2009’da 25, 2010’da 98… 2014-2016’da 117…

Yenierenköy Belediyesi hem ne olacağı hem nasıl bu durumuna geldiğini araştırıyoruz.

Pazartesi çalışmalar tamamlanacak. Bu geçiş dönemi nasıl olacak, merkezi idare yerel yönetim içim müdahil olacak… Orta vadede nasıl yakındaki belediye ve belediyelerle birleştirme yoluna gideceğimize bakıyoruz. Salı günü Bakanlar Kurulu’nun gündemine gelecek, ne yapacağımız konusunda karar üreteceğiz.

Taşkent Köy Kooperatif Raporu…

Ciddi çalışma yaptık. Şu anda poliste, gerekli girişimi yapılıyor.

Vatandaşlar, 1 ay içinde en geç mevduatlarını alabilecek.

Suçlarla mücadele konusu…

Geçtiğimiz hafta, cezaevini ziyaret etmiştim. Polis Genel Müdürlüğündeki soruşturmalarda kötü muamele iddiaları gündeme geliyordu, iddialar o ziyarette de dile getirildi. PGM Müdürü’ne konuyu aktardım, kapsamlı bir çalışma için girişim başlatacağımı söyledim. Delilden sanığa gitme yolunu izleyeceğiz… Bu konudaki yasa çalışmalarını iletmesini istedim. 7 taslak iletti. İnsan hakları ve dünyadaki uygulamaları incelemelerini istedim.

Bilgi Edinme Hakkı Yasası…

Son hükümet döneminde bilgi edinme hakkına ilişkin kurul çalışma yapmamış, atama yapılmamış. Bu kurul bir an önce oluşturulacak, çalışmaya başlayacak.

Nüfus sayımı

Çalışma yaptık. 2017 için Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) tarafından yapılan nüfus projeksiyonu 351. 965… Ama beni tatmin eden bir projeksiyon değil. Bu konuda bütçeye 5,5 milyon TL’lik kalem koyduk… Türksat’ın yürüttüğü bir çalışma var, bu çalışma biterse evlere kapanmamız gerekmez. Çalışmanın 1,5-2 yıllık bitme süresi var. DPÖ’nün nüfus sayımı için öngördüğü tarih 2 Aralık 2018’dir…Ama izlenecek yola karar vermedik. Bakanlar Kurulu son sözü söyleyecek.

Müşavirlik…

Müşavirlik konusu teknik kurula gitti. 2. Toplantısını yaptı. Bütçe bittikten sonra yasa tasarısı Meclis’e gelecek.

Polisteki kadro eksiği…

Şu anda 2718 kadro, 1993’ü dolu. 725 münhal kadro var. İçerdeki polislerin büyük oranı, sivil hizmet görevlisi gibi çalışıyor. Eğer kamudan, 257 sivil memur takviyesi yapabilirsek, bu kadar sayıda polis dışarıya çıkarabilecek. Personel Dairesi’nden bu konuda çalışma yapmasını istedim.

Yolsuzluk dosyalarının gecikmesi…

Hemen her kurumda, personel eksikliği var. Sadece gecikmelerin bundan kaynaklandığını düşünmüyorum. Biz aktif olarak paylaşacağım. Bu dosya benim için şimdi açıldı. Neden bu kadar zamandır Başsavcılıktaki dosyaların ilerlemediğini soracağım. Yürütme organı özellikle bu konuda yeterince motivasyon yaratamadı. Her adımda takip edeceğiz. Hiçbir personel eksikliği 2009’da istenen görüşün, 2018’de gelmemesini açıklayamaz…

Özgürgün ile ilgili soruşturma başladı!

Özgürgün’ün hesap hareketlerine yönelik Para Kambiyo Dairesi rapor hazırladı, dosya savcılığa gitti. Bu konuda rakam açıklamayacağım. Hesap hareketlerini gözlemledi, Özgürgün ile ilgili rapor savcılığa gitti, soruşturma başladı.

İnsan kaynakları çalışması…

Bir yanda kamuda fazla personel var. Çok fazla mesai ödüyoruz. Ama daha fazla istihdama ihtiyaç olduğunu söylüyoruz. Ama doğru düzgün personelin etkin kullanılmasına yönelik çalışma yaptırmadık. Şu anda Personel Dairesi çalışıyor.

Başsavcılığın kapattığı dosyalar…

Başsavcılığın kapattığı dosyalarda neden kapatıldığı da ayrıntılı olarak belirtiliyor. Rapor, 2013’te geliyor ama kapanan dosyalarla ile ilgili kimse açıklama yapmıyor.

Bütçeye ‘hane halkı yardımı’ konusu…

Başbakanlıktaki ‘örtülü ödenek’ değil. Hane halkı kaleminin nasıl kullanıldığına dair rapor istedim, dosya şu anda önümde. Cumhurbaşkanlığı’ndaki ‘örtülü ödenektir’… 500 bin TL’lik ödenek, ‘örtülü ödenek’ değil. Hüseyin Özgürgün dönemindeki veriler de araştırılıyor. Herhangi bir tespit olursa, hepsini basınla paylaşacağız. İlk nazarda kullanmaya hiç niyetim yok. Herhangi bir kulübün rakı gecesinde bir yardım yapmayacağım. Bu ödenek, Başbakan'ın değil, Başbakanlığın ödeneğidir. Başbakanlıkta bu ödenek her zaman vardı. Diğer bakanlıklardaki ödenekleri soracağım.

Zamlar konusu…

Seçimden önce, Serdar Denktaş’ın zamların yapılması gerektiğine ilişkin defalarca açıklamaları vardı. Harçlarla ilgili zamlar, sessiz sedasız yapılmadı, aslında gümbür gümbür geliyordu. Hayat pahalılığında ciddi sıkıntı var. Maliye ile Ekonomi Bakanlığı çalışmalarını yapıyor.