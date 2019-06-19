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Özgürgün için 'Özel Komite' kurulacak

Özgürgün için 'Özel Komite' kurulacak

Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu, Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldırılmamasına ilişkin iddiaları değerlendirdi.

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Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu, Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldırılmamasına ilişkin iddiaları değerlendirdi.

Kurul toplantısından 7 üyeli özel komitenin kurulması kararı çıktı.

Danışma Kurulu'nun ardından biraraya gelen ve komitede önerilen isimlerin onaylanacağı Divan Başkanlığı toplantısına ise UBP'li vekiller katılmadı. 

 

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