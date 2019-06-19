Özgürgün için 'Özel Komite' kurulacak
Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu, Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldırılmamasına ilişkin iddiaları değerlendirdi.
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Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu, Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılıp, kaldırılmamasına ilişkin iddiaları değerlendirdi.
Kurul toplantısından 7 üyeli özel komitenin kurulması kararı çıktı.
Danışma Kurulu'nun ardından biraraya gelen ve komitede önerilen isimlerin onaylanacağı Divan Başkanlığı toplantısına ise UBP'li vekiller katılmadı.
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Etiketler : meclis, danışma kurulu, hüseyin özgürgün, dokunulmazlık
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