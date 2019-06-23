Özgürgün için gözler Divan’da

Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere özel komite kurulması kararı sonrasında, Divan Başkanlığı yarın yeniden toplanmayı deneyecek.

Bu hafta içerisinde toplanması gereken ancak UBP’li vekillerin gelmemesi nedeniyle toplanamayan Divan Başkanlığı, Meclis Genel Kurul’u öncesinde mesai yapacak.

Özellikle UBP içerisindeki ‘sancılı sürecin’ devam etmesi nedeniyle vekillerin toplantıya gelip, gelmeyeceği merak uyandırıyor.

Toplantı sabah yapılacak…

Divan Başkanlığı, Pazartesi sabah 09.30’da toplanacak.

Toplantıda, özel komite ile ilgili bilgilendirme yapılacak.

Hatırlanacağı üzere Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere oluşturulacak komitede görev yapması için CTP’den Fazilet Özdenefe ile Salahi Şahiner, HP’den Gülşah Sanver Manavoğlu ile Mesut Genç önerilmişti.

UBP’den ise herhangi bir isim Meclis Başkanlığı’na iletilmemişti.

Konu Meclis gündemine gelebilir…

Toplantıya UBP’li vekillerin katılmaması, özel komitede yer alacak isimlerle ilgili öneri yapılmaması halinde, Meclis iç tüzüğüne göre Başkan Teberrüken Uluçay, konuyu Genel Kurul gündemine getirebilir.

Özel komitenin çalışmaya başlaması için 1 Temmuz’da start alacak Meclis tatili öncesinde Genel Kurul’da onay alması gerekiyor.

Özel Komite 7 üyeli olacak…

Yasal prosedüre göre; Özgürgün’ün dokunulmazlığın kaldırılması talebini inceleyecek özel komite grubu olan siyasi partilerden oluşacak.

Özel Komite’de 7 vekil yer alacak.

UBP’den 3, CTP ve HP’den ikişer isim yer alacak.

Buna göre; CTP’den Milletvekili Fazilet Özdenefe ile Salahi Şahiner, HP’den ise Gülşah Sanver Manavoğlu ile Mesut Genç’in komitede yer alması önerildi.

Bu komitenin çalışmasını 45 gün içinde tamamlaması gerekiyor.

Yapılacak inceleme sonrası komite dokunulmazlığın kaldırılması isteminin siyasal amaçlara dayanmadığı yargısına varırsa hazırladığı gerekçeli raporu Meclis Genel Kurulu’na sunacak.

Neler yaşanmıştı?

Başsavcılık, Meclis’e yaptığı mal bildiriminde ‘gerçeğe aykırılık’ tespit edilen eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’e ilişkin bir dosyayı daha Meclis’e göndermişti.

Hüseyin Özgürgün aleyhinde ‘eksik veri’ olduğu gerekçesiyle polise gönderilen, banka hesaplarına yönelik dosyanın Başsavcılık incelemesi de tamamlandı, Meclis’e gönderilen dosyada 43 dava bulunuyordu.

Başsavcı Behiç Öztürk, Eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün aleyhinde bir ithamname altında hazırladıkları 43 ayrı davayı içeren dosyayı Meclis’e ilettiklerini açıklamıştı.

Dosyanın Meclis’e iletilmesinin ardından koalisyon ortakları arasında da ‘uyuşmazlık’ yaşanmıştı.

3 kez toplanmayı deneyen Danışma Kurulu’nda; UBP’nin ‘Özgürgün ile ilgili özel komite kurulmasını Meclis’in yeni dönemine, Ekim’den sonraya bırakılması’ önerisi, Halkın Partisi kanadını germişti.

UBP'li üst düzey bir kaynak, iki parti arasında komitenin kurulmasına yönelik ‘zamanlama sıkıntısı’ yaşandığını doğrulamıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından bir kez daha toplanan Danışma Kurulu toplantısında

Özgürgün’ün dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere özel komite kurulmasına onay çıkmış, UBP içerisindeki ‘sancı’ bitmemişti.

Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile CTP grup başkan vekili, Milletvekili Fazilet Özdenefe’nin katıldığı Danışma Kurulu toplantısında; hem CTP, hem de HP özel komitede yer alacak isimleri Meclis Başkanlığı’na iletmişti.

Ancak UBP kanadından özel komitede görev yapacak isimlerle ilgili herhangi bir öneri yapılmamıştı.

Bu gelişmelerin ardından UBP’de genel sekreterlik seçimi yapılmış, bir gün sonra parti grubu içerisindeki yazışmalar basına sızmıştı.

Söz konusu yazışmalarda Özgürgün, Tatar ile mücadelesinin şimdi başladığını ifade etmişti.

Akabinde YENİDÜZEN’e konuşan Özgürgün, "Ersin Tatar ve Kudret Özersay bir kumpas kurdular. İkisi de siyasetten silinmelidir" demişti.

UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün "Tatar-Özersay kumpas kurdu" şeklindeki açıklamalarına Başbakan- UBP Genel Başkanı Ersin Tatar'dan yanıt gelmiş, dosyasının Savcılık tarafından Meclis'e gönderildiğini belirterek "Böyle bir süreci kim engelleyebilir? Hüseyin Özgürgün hangi imzadan bahsediyor? Benim imzam yok. Meclis Başkanı'ndan öğrendim" şeklinde konuşmuştu.