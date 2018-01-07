Özgürgün: “Halkımız UBP’ye güvenini ortaya koydu”

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özgürgün’ün açıklamaları şöyle:

“Seçimlerin ülkemize halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Son derece sakin, demokratik bir seçim günü ve kampanya süreci yaşadık. Kıbrıs Türk Halkı, hiçbir gerginlik, sıkıntı olmadan kendisini yönetecek olan milletvekillerini seçmiş bulunuyor.

Henüz sayılar ve isimler şekillenmiş değil. Halkımız UBP’ye güvenini ortaya koydu, şimdi daha büyük bir sorumluluk hissediyorum. Halkımız bu sonuçla UBP’ye yeni dönemde sorumluluk ve görev yüklüyor, bilincinde olacağız. UBP her zaman ülke yönetiminde en iyi kadroları kuran bir partidir, en başarılı koalisyon hükümetleri de UBP tarafından ortaya konmuştur.

Seçimler her zaman önemlidir. Önümüzdeki süreçte birçok konuda önemli dönüm noktaları var, bu sonuç onlara da ışık tutacak bir sonuçtur.

Kıbrıs Türk Halkına demokratik ve olgun tavrına, partimize gösterdiği desteğe teşekkür ediyoruz. Halkımıza hizmet yolunda birlik oluşturduk ve bu birliğimizi sandığa yansıttık.

Ortaya çıkan sonuç UBP’nin ortaya koyduğu vizyona destektir, bu da bize sorumluluk yüklemektedir. UBP Meclis’te ciddi şekilde çalışacaktır. Gelinen aşamada halkımıza yürekten teşekkür ediyorum. En büyük hedefimiz refah ve ekonomik düzeyi yüksek bir Kıbrıs Türk Halkı’nın özlemidir bu özlemle çalışacağız.

Seçim sonuçlarında oynamalar olacaktır ama görünen fark var, UBP büyük farkla önce tamamlayacaktır.

Tek başına iktidar hedefi koymuştuk, %40 yakın bir oy oranı alacağımızı hedefliyorduk, buna da ulaştık sayılır.

Halkımız büyük bir farkla UBP’ye görev veriyor, biz de bu görevi alıp taşıyacağız”.

UBP'de Hüseyin Özgürgün henüz gelmedi. Milletvekili adayları gelmeye başladı. Davul zurna ve meşaleler eşliğinde kutlama yapılıyor

Özgürgün'ün 23.00'de gelmesi bekleniyor