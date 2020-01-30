Özgürgün dokunulmazlık kararı süresiz ertelendi

Demokrat Parti ile Hüseyin Özgürgün, Özgürgün’ün dokunulmazlık kararı ile ilgili Anayasa Mahkemesi’nde ara emri talebiyle açtığı dava görüşüldü ve karar için süresiz ertelendi.

Eski Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili kararının Anayasa’ya aykırı olduğuna ilişkin Özgürgün ile Demokrat Parti’nin Anayasa Mahkemesinde açtığı dava görüşüldü.

Davada KKTC Başsavcılığı adın Başsavcı Yardımcı Muavini İlter Koyuncuoğlu ve avukatlar Serhan Çınar, Şefik Aşçıoğulları hazır bulundu.

Davanın kararı okunmak üzere süresiz ertelendi

Avukat Serhan Çınar, kararın Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu. Çınar, kararın yürütmesinin durdurulmaması halinde UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün tutuklanıp, yargılanacağını telafisi imkânsız zarara uğrayacağını savundu.

Başsavcı Yardımcı Muavini İlter Koyuncuoğlu, kararın Anayasa’ya aykırı olmadığını savundu.

Koyuncuoğlu, Hüseyin Özgürgün’ün her vatandaş gibi yargılanacağını ve ceza alması halinde infazının milletvekilliğinin sona ermesinde infaz edileceğini beyan etti. Koyuncuoğlu, kararın Anayasa’ya aykırı olmadığını savunup, talebin ret ve iptal edilmesini talep etti. Anayasa Mahkemesi, davayı kararı okunmak üzere süresiz erteledi.