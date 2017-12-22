Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün özel hesabındaki banka hesaplarını gündeme taşıyan mahkemesi sonuçlandı.



Başbakan Hüseyin Özgürgün ile eşi Dilek Özgürgün boşandı, ancak, mahkemede dinlenmesi beklenen İş Bankası Gönyeli Şubesi Müdürü Hüseyin Öksüz’ün "yapılan anlaşma gereği" tanıklık etmesine gerek kalmadan davanın sonuçlandığı duyuruldu.

Başbakan Özgürgün'ün davası bugün görüşüldü. Dava için adaya gelen Dilek Özgürgün mahkeme salonuna Avukatı Boysan Boyra ile gelirken, Başbakan Özgürgün ise mahkeme salonuna avukatları Şefik Aşçıoğluları, Süleyman Dolmacı ve Savaş Atakan ile birlikte geldi.

Yargıç Vedia Berkut Barkın huzurunda görülen davada Özgürgün’ün avukatı Süleyman Dolmacı söz alarak boşanma konusunda "anlaşma sağlandığını" belirtti.

Daha sonra söz alan Avukat Boysan Boyra da karşılık uzlaşı ve imzalanan senet hakkında bilgi verdi, Özgürgün'ün 250 bin sterlin ödemeye yapacağını belirtti.



Başbakan Özgürg​​​​​​ün, banka hesaplarından bir günde çektiği 700 bin dolar ile siyasi gündeme gelmiş, bu yönde kamuoyuna açıklama yapması istenmişti.



Özgürgün, banka hesabındaki bu hareketlere yönelik sessizliğini halen koruyor.





Özgürgün’ün Avukatından açıklama:

Başbakan Sayın Hüseyin Özgürgün, bugün Lefkoşa Aile Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşma sonrası boşanmıştır.

Sayın Özgürgün, bugün boşandığı eski eşi Hatice Dilek Karakuzu’ya , evlilik birlikteliği süresince edinmiş oldukları, Bellapais sınırları içerisinde henüz ödenmemiş 140 bin İngiliz Sterlini borcu olan ev, bir araba ve Gönyeli’de, paylaşıma tabi olmayan ev içerisindeki ev eşyaları karşılığında 250 bin İngiliz Sterlini ödemeyi kabul etmiş ve tüm bahse konu taşınır ve taşınmaz malları devralmıştır.

Sayın Özgürgün, boşandığı eski eşi Sayın Karakuzu’ya bahse konu meblağı 1 Nisan 2018 tarihinde ödeyecektir.

Bunun karşılığında da Sayın Karakuzu, Sayın Özgürgün aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde açtığı davayı, Yargıtay’da açtığı istinafı ve Ankara 2’nci Aile Mahkemesi’nde açtığı boşanma davasını geri çekmeyi kabul etmiştir.

Saygılarımla,

Sn Hüseyin Özgürgün’ün avukatı sıfatı ile Av. Şefik Aşçıoğulları