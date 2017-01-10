Lefkoşa9 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Özgürgün, bugün Cenevre'ye gidiyor
Özgürgün, bugün Cenevre'ye gidiyor

Özgürgün, bugün Cenevre'ye gidiyor

Özgürgün, Cenevre'de gerçekleştirilen Kıbrıs görüşmeleri ve 5’li Konferans toplantıları için bugün Cenevre’ye gidiyor.

A+A-

 Başbakan Hüseyin Özgürgün, Cenevre'de gerçekleştirilen Kıbrıs görüşmeleri ve 5’li Konferans toplantıları için bugün Cenevre’ye gidiyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bu amaçla sabah İstanbul'a hareket eden Başbakan Özgürgün, öğleden sonra İstanbul’dan Cenevre’ye hareket edecek.

 

Bu haber toplam 82 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür ve hakaret içeren cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren ya da cinsiyetçi ve evrensel insan haklarına aykırı ifadeler; ayrıca ırkçı ve barış gazeteciliğine ters yorumlar onaylanmamaktadır.