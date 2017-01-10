Özgürgün, bugün Cenevre'ye gidiyor

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Cenevre'de gerçekleştirilen Kıbrıs görüşmeleri ve 5’li Konferans toplantıları için bugün Cenevre’ye gidiyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, bu amaçla sabah İstanbul'a hareket eden Başbakan Özgürgün, öğleden sonra İstanbul’dan Cenevre’ye hareket edecek.