Özgürgün, Ankara temaslarını değerlendirdi: "Protokolde sıkıntı yok, yola devam"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Ankara'da bulunan Başbakan Hüseyin Özgürgün'ü kabul etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Beştepe'de yer alan ve 1 saati aşkın süren görüşmede, Kıbrıs müzakere süreci ve ikili ilişkiler üzerinde duruldu.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile yaptığı görüşmelerde tüm konuları değerlendirme ortamı bulduklarını ve temaslardan çok memnun olduğunu ifade ederek, "Bizimle ilgili düşünceleri ve verdikleri güçlü desteği bir kere daha teyit ettik" dedi.

Başbakan Özgürgün, Ankara temaslarında Ekonomik ve Mali Protokol'ün işleyişinin de gözden geçirildiğini ve bir sıkıntı olmadığının görüldüğünü belirterek, "O protokolde imzamız var, herhangi bir sıkıntı olmadığını görmekten de büyük memnuniyet duydum. Biz kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Ankara temaslarını Bayrak Radyo Televizyon Kurumu'na (BRTK) değerlendirdi.

“ÜZÜCÜ GÜN... TAZİYELERİMİZİ İLETTİK”

Ankara'da yeni yılın ilk çalışma gününde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım ile ayrı ayrı görüştüğünü belirten Başbakan Özgürgün, ziyaretin üzücü bir güne denk geldiğini, başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini de ilettiğini kaydetti.

Bu tür üzücü olaylardan Kıbrıs Türklerinin de üzüntü duyduğunu aktaran Özgürgün, "Anavatan Türkiye'nin güçlü olması Kıbrıs Türk halkı için de çok önemli. Hükümet olarak da Kıbrıs Türk halkı adına taziyelerimizi ilettik" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım ile görüşmelerinde Kıbrıs konusu ve diğer tüm iç konularla ilgili konular üzerinde durulduğunu ifade eden Başbakan Özgürgün, KKTC'deki çalışmalar ve bunlarla ilgili alınması gereken tedbirlerin, atılması gereken adımların ele alındığını kaydetti.

Başbakan Özgürgün, Başbakan Yıldırım ve Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş ile yaptığı görüşmede özellikle Ekonomik ve Mali Protokol'ün uygulanmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını aktardı.

"GÜÇLÜ DESTEĞİ YENİDEN TEYİT ETTİK"

Temaslarının çok yararlı geçtiğini ve çok memnun olduğunu dile getiren Başbakan Özgürgün, şöyle devam etti:

"Sonuçta, birlikte işbirliğimizin her alanda sürmesi ve bunların sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için gereken görüşmeleri yapmış bulunuyorum. Ziyaretim bir anlamda da nezaket ziyaretleri şeklindeydi ama konular da gündem de yoğun, hem KKTC'de hem Türkiye'de... Bu anlamda uzun süren görüşmeler oldu. Hem görüşmelerden, hem burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ve devletinin yaklaşımlarından çok memnunum. Bizimle ilgili düşünceleri ve verdikleri güçlü desteği bir kere daha teyit ettik. Nezaket ziyaretiydi ama bütün konuları değerlendirme ortamı bulduk. Çok da memnunum, çok yararlı olduğunu söylemeliyim."

“EKONOMİK VE MALİ PROTOKOLDE SIKINTI YOK”

Başbakan Özgürgün, Ekonomik ve Mali Protokol'le ilgili bir soru üzerine, geçen Ağustos ayında imzalanan protokolün işleyişiyle ilgili herhangi bir sıkıntı olmadığını gördüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Belirlenen hedefler var, yapmamız gerekenler var. Türkiye ile bu anlamda karşılıklı atılması gereken adımlar var, bunlarda bir kere daha teyitleştik. Protokolle ilgili 4 aylık bir süre oldu. Bu konuda önümüzdeki dönemde yapılacak olan ve yapılması gerekenler ve atılması gereken adımların atılması konusunda da zaten hemfikiriz. O protokolde imzamız var, herhangi bir sıkıntı olmadığını görmekten de büyük memnuniyet duydum. Biz kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."