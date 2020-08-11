“Özgürgün 1 yıl gelmedi, bu hepimizin ayıbı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, dokunulmazlığının kaldırılmasının üzerinden 1 yıl sonra UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün istifa ettiğini söyledi “1 yıl meclise gelmedi, maaşı almaya devam etti. Vekilliğinin düşürülmemesi hepimizin ayıbıdır” dedi.

“Artık bu istifayı onaylayalım ve bu ayıbı temizleyelim” diyen Özyiğit sürecin bir an önce tamamlanmasını istedi. UBP, DP ve YDP başkanlarının Ankara ziyareti ile ilgili de konuşan Özyiğit “Çatı aday teması yapılıyor, Sayın Başbakan ‘müdahale yok’ diyor. Arıklı çıktı anlattı, bu müdahale değil de nedir?” şeklinde konuştu. Yeni hükümet kurma çalışmasının başarısız olduğunu iddia eden Özyiğit “Artık halkın sorunlarına el atın” dedi.

“Münhal var mı? İstihdam gereği duyuldu mu?”

“Seçim geldi çattı, Nisan’da alamadıklarını da şimdi son anda aldılar. İstihdamlar düne kadar devam etti” diyen Özyiğit, Personel Dairesi’nden yazılı taleple bulunacağını, istihdamların listesini çıkaracağını ifade etti. “Münhal var mı? İstihdam gereği duyuldu mu? İstihdamların iptal edildiği iddia ediliyor. Var mı bir iptal?” dedi. Cemal Özyiğit TL’nin değer kaybı nedeniyle ciddi ekonomik gerileme olduğunu söyledi. Özyiğit hükümetin ekonomiye ilişkin hangi kararları aldığını sorguladı, açıklama istedi.