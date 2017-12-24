Özgür’den selam var: 1-0

K-Pet Birinci Lig’in 14’üncü haftasında lider Gönyeli’yi konuk eden Hamitköy, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmada tek gol, 81’inci dakikada golcü oyuncu Özgür Ongun’dan geldi. Hamitköy, bu galibiyetle ligdeki puanını 26’ya yükseltirken, Gönyeli ise 28 puanda kaldı ve son haftalarda aldığı kötü sonuçlara bir yenisini daha ekledi.

STAT: Esat Erdoğmuş Stadı

HAKEMLER: Fehim Dayı, Ozan Kel, Ahmet Özkurtuluş

HAMİTKÖY: Kemal Ağrı, Salih, Ömer, Ragıp, Ender, Umut, Hüseyin Çıdamlı, Onurcan, Mahmut(Dk.64 Hasan), Özgür Ongun(Dk.90 Toykan), Hakan(Dk.83 Ardahan)

GÖNYELİ: Kemal Bağbal, Mehmet Barkınay, Kadir, Menteş(Dk.85 İsmet), İbrahim, Süleyman, Raif(Dk.74 Kahraman), Tacettin, Erhan(Dk.53 Velat), Coşkun, Serkan

GOL: Dk.81 Özgür Ongun(Hamitköy)