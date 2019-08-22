Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen ve bu yıl 17’ncisi düzenlenecek olan Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde 10 büyük, 4 de çocuk oyunu sanatseverler ile buluşacak. Biletlerin bugün (saat 10.00) itibarı ile satışa sunulmaya başlanan olan festivalde temsiller YDÜ AKKM ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda gerçekleştirilecek.

Bandabuliya Sahnesi’nde gerçekleştirilenfestivalin tanıtım kokteyline İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, diğer siyasi temsilciler, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Gecede kısa konserler, oyun tanıtımları yanında konuşmalar gerçekleştirildi ve sponsorlara teşekkür plaketleri verildi.

Başkan Harmancı: Kıbrıs’ın en büyük ve en nitelikli tiyatro festivali

İlk konuşmayı yapan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin Kıbrıs’ın en büyük, en nitelikli ve en çok sürdürülebilir kültür sanat faaliyeti olduğuna vurgu yaparak, çok zor koşullarda bile LTB’nin bu festivali devam ettirdiğine işaret etti.

Festivalin ülkede tiyatronun en yoğun tartışıldığı döneme denk geldiğini, üstat Yaşar Ersoy’un Devlet Tiyatroları ile yaşadığı sorunun ardından tartışmaların alevlendiğini belirten Başkan Harmancı, tiyatroyu tiyatrocuların mı yönetmesi gerektiği, sanatta özgürlüğün sınırının ne olması gerektiği gibi tartışmalar yaşandığına işaret etti.

“Özerk Tiyatro Yasası’nın geçmesi gerektiğini ve tiyatroyu tiyatrocuların yönetmesinin sağlanmasını isteyen Başkan Harmancı, LBT’de bu yasa olmasa da bu anlayışın var olduğunu, LBT’yi tiyatrocuların yönettiğini vurguladı.

“Özgür tiyatro, özgür sanat LBT olduğu sürece bu topraklarda var olmaya devam edecek”

Başkan Harmancı, dünyada özgürlük sınırları içinde neler olduğunun daha iyi gözlemlenmesi gerektiğini, bu konularda ufkumuzun genişlemesinin şart olduğunu aktardı.

“Bu ülke ve bu ülkenin siyasetçisi önce bir şeyleri yok etmek için çalışıyor, sonra da neden bunu yaptık diye suçluluk duyuyor. Ardından da içimize kapanıyoruz, sorumlusunu başka taraflarda arıyoruz. Herkesin yüzleşme zamanı geldi, çünkü bu durum ne tiyatro, ne ekonomik ne de siyasal yaşamda edemiyor” diyen Başkan Harmancı, özgürlüklerden taviz vermeden ve kimseyi ötekileştirmeden ayağa kalkmamız gerektiğinin altını çizdi.

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nde çok iyi oyunlar ve oyuncu topluluğunun olduğuna işaret eden Başkan Harmancı, tiyatronun emekçilerine ve katkı koyan sponsorlara teşekkür etti.

Başkan Harmancı sözlerini, “Sanatın, sanatçının özgürlüğünün sesinin kesilmesine bu tiyatro müsaade etmeyecek. Özgür tiyatro, özgür sanat LBT olduğu sürece bu topraklarda var olmaya devam edecek” diyerek tamamlandı.

Karabiber: Tiyatronun iyileştiriciliğini arkamıza aldık ve emin adımlarla yürümekteyiz

17. Kıbrıs Tiyatro Festivali Komite Başkanı Kıymet Karabiber ise konuşmasında Eylül ayında yine tiyatronun konuşulacağını, toplam 14 oyun ile seyirci karşısına çıkacak olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

“Dünya gittikçe bir şiddet sarmalı içinde yoğrulurken, insana değer katan, bağlar kuran, gerçeği irdeleyip hayata anlam katan, ve doğruyu öneren bir sanat olan tiyatronun iyileştiriciliğini arkamıza aldık ve emin adımlarla yürümekteyiz.” diyen Karabiber, tiyatronun insanda yarattığı etkilerin en önemlisinin direnç olduğunu belirtti.

Sponsorlar yanında LBT emekçilerine de teşekkür eden Karabiber, “Ekip ruhunu egosuz ve sevgi ile taşıdıkları için, gösterdikleri emek için sevgi dolu çalışanlara saygıyla” diyerek sözlerini tamamladı.

Katkı koyanlara plaketler takdim edildi

Konuşmaların ardından sponsorlara teşekkür plaketi verildi. Festivalin 7’inci kez platin sponsoru olan Kıbrıs Türk Petrolleri (K-PET) adına plaketi Genel Müdür Cem Arat, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın elinden aldı. Arat yaptığı kısa konuşmada tiyatronun toplumlardaki önemine işaret ederek, sponsorluktan duydukları mutluluğa vurgu yaptı.

İletişim sponsoru olan Kuzey Kıbrıs Turkcell adına plaketi alan Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Murat Küçüközdemir de festivale destek vermekten gurur duyduklarını aktardı.

Gümüş Sporsorlardan Golten Tulip Hotel adına Genel Müdür Yardımcısı Eylül Özbilen’e, Salon sponsoru Yakın Doğu Üniversitesi adına Baykan Gürses’e, Ulaşım Sponsoru Northern Travel adına Kerem Öz’e, Cyprus Xp Travel adına Burcu Uludağ’a plaketlerini Başkan Harmancı takdim etti.

Gümüş sponsorlardan Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatif Ltd. adına Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Kelebek, Heyday Music adına Hüseyin Yanık yanında katkı koyan, Albank adına Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Can ve Note Cosmetic adına Mustafa Arabacıoğlu plaketlerini LTB Asbaşkanı Akın Aktunç ve meclis üyesi Umut Öksüz’den aldılar.

Gecedye 3 ayrı kısa konser de renk kattı. İlk olarak Zeliş ve Ersen Sururi ikilisi sahne alarak konuklara benzersiz bir müzik ziyafeti sundu. Konuşmaların ardından sahne bu kez Melek İbrahim ikilisinin oldu. Son olarak LBO Latin Grubu seslendirdiği parçalarla geceye noktayı koydu.