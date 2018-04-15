“Özgür sanat, özgür sanatçı”

Kıbrıslı Türk lideri Mustafa Akıncı, Dünya Sanat Günü nedeniyle, cumhurbaşkanlığında sanatçı ve yazarlara resepsiyon verdi.

Resepsiyona, bir üniversitenin davetlisi olarak dün akşam Kıbrıs’a gelen yazar ve sanatçı Zülfü Livaneli ile gazeteci, yazar Nebil Özgentürk de katıldı.

Yapılan açıklamaya göre, resepsiyonda Senfoni Orkestrası da özel bir dinleti sundu.

Leonardo Da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan, 2012’den itibaren UNESCO’nun kararıyla Dünya Sanat Günü olarak kutlanıyor.

"Sanata ve sanatçıya daha çok özgürlük"

Kıbrıslı Türk lider Akıncı, sanatçı ve yazarların katıldığı etkinlikte yaptığı konuşmada, Dünya Sanat Günü’nde çok şey söylenebileceğini ancak öncelikli olarak, "sanata ve sanatçıya daha çok özgürlük” demeyi tercih ettiğini söyledi.

Sanatın gelişebilmesi ve işlevini yerine getirebilmesi için gerekli temel unsurun sanatın ve sanatçının kendini özgür hissedebilmesi olduğunu kaydeden Kıbrıslı Türk liderı Akıncı, "O nedenle, farklı alanlardaki tüm sanatçıların sanatsal üretimlerini en iyi şekilde yapabilmeleri ve görüşlerinden dolayı hiç bir zaman özgürlüklerinden yoksun kalmamalarını dilerim" dedi.

Kıbrıslı Türk liderı Akıncı, sanatın barış için uğraş vermek, özgürlük ve barış demek olduğunu, belirterek her şeyden önce bir insan olarak, bu topraklara kalıcı bir barış gelmesi için çalıştığını söyledi.

“Siyasi irade varsa çıkış yolları elbette bulunabilir”

En son Crans Montana'da çok büyük emeklerle beşli konferansa kadar getirdikleri sürecin olumlu bir noktaya ulaşamadığını dile getiren Kıbrıslı Türk lideri Akıncı, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis ile bu akşam yaklaşık 10 aylık aranın ardından yapacakları buluşmaya değinerek şöyle devam etti:

“Sizlere çok büyük beklentiler vermek de geleceğe dair karamsar bir tablo da çizmek istemiyorum. Siyasi irade varsa çıkış yolları elbette bulunabilir. Çıkış yollarının olmadığı yakın coğrafyamızda nelerin yaşandığını görüyoruz. Biz bu Ada'da kan göllerini yaşadık, acıları gördük, bundan her iki toplum da nasibini aldı. Acıları paylaştık, gözyaşlarını paylaştık, can kayıplarını da paylaştık. Bundan sonra acı ve gözyaşlarını değil gelecek kuşakların barış içinde huzur içinde yaşamalarını, bu Ada'nın nimetlerini paylaşmalarını istiyoruz."

Livaneli: Dünyayı güzellik kurtaracak

Zülfü Livaneli de etkinlikte yaptığı konuşmada, havaalanından Kıbrıslı Türk Liderliği’ne geldiğini belirterek, "O kadar hoş bir manzara ile karşılaştık ki, dost yüzler, gülen yüzler, bir senfoni orkestrası, bu kadar güzel ağaçlar, böyle bir iklim ve barıştan söz eden, sanattan söz eden bir Kıbrıslı Türk liderı, bu gerçekten önemli bir şey" dedi.

Livaneli şöyle devam etti:

“Dünyayı, Kıbrıslı Türk liderimiz Akıncı gibi barışçı insanların yanı sıra gençler, sanatçılar ve özellikle kadınlar yönetmeli. Yıllardır söylediğim bir parçam var, dünyayı güzellik kurtaracak, bir insanı sevmekle başlayacak her şey.”