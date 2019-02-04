Özgür GG: 6-2
K-Pet Süper Lig’in 16.haftasında Gençlik Gücü, kendi evinde Gençler Birliği’ni gole boğdu
K-Pet Süper Lig’de ikinci devrenin ilk karşılaşmasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Gençlik Gücü, Lefkoşa’da Gençler Birliği’ni konuk etti. Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Gençlik Gücü 6-2 kazanarak 2.devreye galibiyetle başladı. Karşılaşmada yeşil beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Özgür Ongun (3), Prince Boateng (2) ve Debola Ogunseye kaydetti. Gençler Birliği’nin golleri Sertan Kurukafa ve Wanderson Miranda’dan geldi. Gençlik Gücü aldığı galibiyetle 19 puana yükselirken, Gençler Birliği 11 puanda kaldı.
STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı
HAKEMLER: Mehmet Sezener**, Ömer Doğru**, Fatih Bardakçıoğlu**
GENÇLİK GÜCÜ
Mustafa Dağman**
Aşkın Kavaklı**
Mehmet Kaygısız***
(Dk.65 Sezgin)**
İltaç Keçeli**
Emrah Güler**
Ocran Idan***
(Dk.46 Arif)**
Ümitcan Babahan***
Ali Akbulut***
Prince Boateng***
(Dk.70 Abdullah)**
Debola Ogunseye***
Özgür Ongun***
TD: Niyazi Göksun
GENÇLER BİRLİĞİ
Ali Aydemir*
Ahmet Kara*
Barış Dağ*
(Dk.46 Sami Ergazi)*
Sinan Öğüt*
Mustafa Tekpınar*
Hasan Sarıoğlu*
(Dk.46 Kaan Güder)*
Wanderson Miranda*
Berk Kaya*
Guaman France*
Tacettin Köse*
Cenker Yazar*
TD: Salih Sakallı
GOLLER: Dk.12 ve 33 Prince Boateng, Dk.44, 57 ve 88 Özgür Ongun, Dk.64 Debola Ogunseye (Gençlik Gücü) Dk.72 Sertan Kurukafa, Dk.86 Wanderson Miranda (Gençler Birliği)