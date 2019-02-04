Özgür GG: 6-2

K-Pet Süper Lig’de ikinci devrenin ilk karşılaşmasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Gençlik Gücü, Lefkoşa’da Gençler Birliği’ni konuk etti. Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan karşılaşmayı Gençlik Gücü 6-2 kazanarak 2.devreye galibiyetle başladı. Karşılaşmada yeşil beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Özgür Ongun (3), Prince Boateng (2) ve Debola Ogunseye kaydetti. Gençler Birliği’nin golleri Sertan Kurukafa ve Wanderson Miranda’dan geldi. Gençlik Gücü aldığı galibiyetle 19 puana yükselirken, Gençler Birliği 11 puanda kaldı.

STAT: Şht. Hüseyin Ruso Stadı

HAKEMLER: Mehmet Sezener**, Ömer Doğru**, Fatih Bardakçıoğlu**

GENÇLİK GÜCÜ

Mustafa Dağman**

Aşkın Kavaklı**

Mehmet Kaygısız***

(Dk.65 Sezgin)**

İltaç Keçeli**

Emrah Güler**

Ocran Idan***

(Dk.46 Arif)**

Ümitcan Babahan***

Ali Akbulut***

Prince Boateng***

(Dk.70 Abdullah)**

Debola Ogunseye***

Özgür Ongun***

TD: Niyazi Göksun

GENÇLER BİRLİĞİ

Ali Aydemir*

Ahmet Kara*

Barış Dağ*

(Dk.46 Sami Ergazi)*

Sinan Öğüt*

Mustafa Tekpınar*

Hasan Sarıoğlu*

(Dk.46 Kaan Güder)*

Wanderson Miranda*

Berk Kaya*

Guaman France*

Tacettin Köse*

Cenker Yazar*

TD: Salih Sakallı

GOLLER: Dk.12 ve 33 Prince Boateng, Dk.44, 57 ve 88 Özgür Ongun, Dk.64 Debola Ogunseye (Gençlik Gücü) Dk.72 Sertan Kurukafa, Dk.86 Wanderson Miranda (Gençler Birliği)

